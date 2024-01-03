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0056從善如流改為季配息…17日預計配息0.66元！ 專家提醒：買進前注意這數字
元大投信公佈眾所矚目的0056配息資訊啦！
0056目前投信擬在1/17日除息0.66元，最終調整的日期在1/15日，如果沒有什麼意外的話，通常來說調整幅度應該不大。
自從老牌的元大高股息0056在去年從善如流改為季配息之後，大家就在猜測它每季的配息到底好不好？
因為上次改變規則之後，公司為了維持每年配發的強度，所以去年最後一次的配息是落在1.2元，從今年開始就要配發四次了，整體考量之下，這次發出0.66元的額度，對於我之前12月的發文提到今年每次配息約落在0.5元左右，公司這樣的決定也算是符合大家的期待啦！
不過要提醒大家一下，3日消息見報可能會湧入許多買盤推升股價，想要下手的投資人不妨參考一下折溢價，別讓過高的溢價墊高你購買的成本喔！
是說大家對投信業者這樣的規劃滿意嗎？
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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