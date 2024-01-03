快訊

日本強震增至57死！氣象廳曝「未來天氣」警告：當心山崩

早晨財經速解讀／華爾街保守看2024 台積電漲不動了？30萬股東下車！

亡國感介選？反滲透法偵辦案件增 學者：時機點啟人疑竇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

0056從善如流改為季配息…17日預計配息0.66元！ 專家提醒：買進前注意這數字

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

元大投信公佈眾所矚目的0056配息資訊啦！

0056目前投信擬在1/17日除息0.66元，最終調整的日期在1/15日，如果沒有什麼意外的話，通常來說調整幅度應該不大。

自從老牌的元大高股息0056在去年從善如流改為季配息之後，大家就在猜測它每季的配息到底好不好？

因為上次改變規則之後，公司為了維持每年配發的強度，所以去年最後一次的配息是落在1.2元，從今年開始就要配發四次了，整體考量之下，這次發出0.66元的額度，對於我之前12月的發文提到今年每次配息約落在0.5元左右，公司這樣的決定也算是符合大家的期待啦！

不過要提醒大家一下，3日消息見報可能會湧入許多買盤推升股價，想要下手的投資人不妨參考一下折溢價，別讓過高的溢價墊高你購買的成本喔！

是說大家對投信業者這樣的規劃滿意嗎？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 季配息 ETF 溢價

延伸閱讀

長榮海運（2603）填息 網憂「該跑了」：還有千萬水鬼在水下

0056新年首配0.66元…16號為最後買進日！ 專家：預估全年配息將創新高

600以下台積電（2330）是天上掉下來的禮物？ 專家：祈禱護國神山持續頂住台股基本面

中環今年持續「水手」人生！加碼2400張長榮

相關新聞

00929、0056、00858…多檔ETF公布預計配息數字！ 她：年化配息率都在7％以上

台灣市場，昨天傍晚多數投信業者都公佈了ETF一月份「第一階段」的配息公告。

0056從善如流改為季配息…17日預計配息0.66元！ 專家提醒：買進前注意這數字

0056目前投信擬在1/17日配發0.66元，最終調整的日期在1/15日，如果沒有什麼意外的話，通常來說調整幅度應該不大。

0056新年首配0.66元…16號為最後買進日！ 專家：預估全年配息將創新高

怎麼這次配0.66元，相較於上一季的1.2元少了這麼多！是配息不如預期嗎？

首波ETF股息紅包來了 將有330萬投資人領到

ETF 2024年首波除息列車開跑，昨（2）日有55檔ETF公布配息金額，其中元大台灣50公布配息金額為3元（半年配），...

00770、00881、00725B發紅包！三檔配息金額創高、這檔更大方配逾10%

今（2）日是2024年首個交易日，隨著美股耶誕節後衝高，市場資金充沛，法人樂觀看待台股接下來的選前和紅包行情。國泰投信官...

ETF雙雄配息出爐！0056年化配息率挑戰7%、0050配息金額創同期第三高

2024年ETF配息除息開跑！根據元大投信今（2）日第一階段公告，元大高股息（0056）每受益權單位擬配0.66元，以今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。