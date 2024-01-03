0056新年首配0.66元…16號為最後買進日！ 專家：預估全年配息將創新高

跨年煙火秀後第一棒 看0056表演

聖誕節、跨年後最重要的就是來看孫太的核心持股之一-元大高股息（0056）2024第一季配息！以下為0056公告的配息資訊：

0056本次配息資訊如下：

我猜一定會有粉絲認為，怎麼這次配0.66元，相較於上一季的1.2元少了這麼多！是配息不如預期嗎？

NO、NO，這是因為0056是在2023年5月宣布變更配息方式為「季配息」，因此2023年全年度的配息就集中在最後2個季度，在第3季與第4季各配發1.0元和1.2元，總年度配息2.2元！（備註：在此之前0056是只有每年10月的年配息呀！）

而今年度則是完整的4次季配息，孫太以0056去年的經驗推估，全年配息應會平均分散在4個季度，這次配息0.66元，0.66元 x 4 =2.64元，將再超越去年的2.2元！這點非常值得期待（當然！最終數據以元大投信公布為主喔。)

為什麼孫太可以這麼有信心，因為0056這次在新聞稿公布，去年9月底至12月中的成分股上漲，於成分股調整時有63%的資本利得已經落袋為安，可以拿來配息，再加上本來就有的可分配收益4.9元，可配息金額來到驚人的7.5元，因此未來配息金額持續創新高一點也不意外。

孫太將0056納入核心持股，主要也是看重0056的「績效」+「創新」，0056從2007年成立至今，除了長期績效良好之外，也受到眾多投資人的愛戴，規模已經突破至2,500億，除此之外，最讓孫太心動的是元大投信「願意」接受創新！

作為高股息老大哥，0056並沒有擺出「老大心態」，而是願意傾聽投資人的心聲，不論是「季配息」或「收益平準金」，全都納入了ETF的規則當中，畢竟，十幾年前的投資環境在時空變遷之下，很多操作思維都會改變，而若商品也願意隨著時代改變，這是一種進步的表現，而這點讓孫太豎起「大大的拇指」！畢竟，願意傾聽投資人的商品，才會真正替投資人著想！

最後，孫太自己也開心一下，作為三核心之一的0056，孫太預估這次可以領息105,600元，做為2024新年第一賀禮，實在太讚啦！

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