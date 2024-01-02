投資0050、006208就等於買台積電？ 她解析三疑惑：個股跟分散50檔終究不同

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，說起投資元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），總會有一些聲音說，「買0050等於買台積電」、「台積電占一半幹嘛不直接買台積電」，甚至質疑台積電股價爆發期已過，0050、006208未來成長性可能有限，這樣的擔心正確嗎？

以下為影音內容：

近年只要有人提起投資元大台灣50（0050），不論是文章或影片，就會有一些聲音說

買0050等於買台積電 0050就是2330+0049 台積電占一半幹嘛不直接買台積電

諸如此類的話，相信一定很多人都有聽過。

不過如果是在富邦台50（006208）的文章或影片下面，類似爭論跟質疑感覺就少一些，大家專注的點變成同樣追蹤「臺灣50指數」到底要買0050好還是006208好，然後兩派人爭論各自的理由。

網路上各種討論真有趣，常常給出靈感想要去解答，分享自身的觀點。

以下想說明的有三個問題：

1.買0050等於買台積電嗎？ 2.看好0050直接買台積電不是賺更多嗎？ 3.台積電股價這麼高了 0050未來成長是不是很有限？

統一用0050做說明跟舉例，畢竟它存在時間更長，知名度也更高，事實上006208也適用。

買0050等於買台積電？

以近期的數字來看，光是一檔台積電在0050中占的權重就高達46、47％，因為它大致上都採用市值加權法，簡單理解就是企業市值越大，權重越高，加上只有50檔成分股所以會這樣。

不過，就算是涵蓋所有上市公司，成分股超過970檔台股大盤、加權指數，1檔台積電的權重也在27％以上，是超級巨獸。

沒辦法，護國神山是台灣市值第一的企業，快是第二名的十倍大，放在全世界是前20名的等級，偶爾還能衝進前10。

所以針對台積電權重太高等於0050不好，設計上有缺陷？

0050是一檔ETF，會依照指數編製規則選擇成分股、安排權重，台積電的權重如此之高，那是因為過去10年努力成長的結果，台積電強大是「因」權重高是「果」；也就是它市值膨脹的速度，遠高於台股其他大企業。

一起回顧0050的歷史就知道，搭乘時光機回到過去：

0050誕生的時間2003年6月，可以發現從它上市的那一刻開始，台積電就是權重第一名，這一時期占比17.65％還不算很巨大，第二名到第五名加起來能追過，當年的五大企業如今也都還在市值榜前15名。

下一站去往10年後，2013年6月0050滿10歲，台積電一就是第一名，權重來到2字頭，前5名的成員則有3檔出現變化。

再快轉10年抵達最後一站，2023年6月0050滿20歲，台積電持續霸榜，權重更暴漲逼近5字頭，儘管第二、第三名和10年前一樣，但距離第一名變得異常遙遠。

台積電20年權種變化圖：

選擇每年的6跟12月當代表，台積電占0050權重，第一個10年大多在15％上下徘徊，2006年12月權重13.55％是個低點，神山過去的影響力沒有大家想得那麼誇張。

能有今天屹立不搖的地位，是在0050第二個10年開始起飛，2020年12月權重更來到49.22％，這幾年的故事相信所有台灣人都很熟悉，全球市占近6成，先進製程市占更在9成以上。

在圖中能看到台積電在時間長河中多是一步一腳印慢慢往上爬，紅花總要配綠葉，在0050的20年歷史長跑，除了台積電第二到第五名的夥伴來來去去，想長期站穩也是不容易，但是鴻海（2317）做到了。

鴻海是唯一一位陪伴護國神山長跑20年，始終沒有跌落TOP5的堅強夥伴，2006年12月是台灣兩大重量級企業十分接近的時刻，往下的台積電與向上的鴻海，差距僅有小小的1.10％，不過最終沒有交叉，緊接著2007年也沒有明顯拉開，到了2010年哪是第二名，最後還算看的見頭尾燈之時，此後直到今天台灣再也沒有任何一間企業能挑戰台積電了。

直接買台積電賺更多？

這是一種選擇，但ETF有分散風險和汰弱留強的效果，這是很重要的特色，看投資人喜歡哪一種。

假如未來台積電表現好，單押肯定很賺錢，而投資0050同樣受益，何況我們無法確定另外49檔績效會不會更好。 假如未來台積電不好，那單押就慘了，至於投資0050是賺還虧很難說，同樣要看另外49間的表現。

投資一檔跟分散50檔終究是很不一樣的投資策略。

0050未來成長是不是很有限？

市值加權的機制下，台積電固然權重巨大，但這是一種被動投資，不制定特定的選股策略，也不做人為干涉。

未來如果其他企業高速成長，跑比台積電更快，是有可能拿走權重改變目前的生態。 也有可能台積電自己走下波，那權重會逐漸縮小，當然還有一種可能，台積電持續強盛市值不斷長大，速度也海放其他企業，那在0050中突破50％也不是不可能。

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