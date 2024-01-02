00922奪下爆紅ETF冠軍！ 他分析有其三大優勢：00878則是年度第一

2023第四季及年度財經榜單！由Yahoo奇摩股市app公布

國泰台灣領袖50 (00922) 奪下第四季爆紅ETF冠軍！

今年台股強勁復甦，大型龍頭股市值有所成長，ETF榜由號稱「市值型ETF 2.0」的國泰台灣領袖50首次進榜，並拿下第一！

00922目前主要有三大優勢：

1.追成長

低碳浪潮下每個產業都會有最突出的獲勝者，00922依照各企業，在產業內的相對轉型能力進行篩選，不錯過各產業最終勝者的商機。

2.費用低

00922的經理費0.2%，只要傳統市值型ETF的6折上下。

3.好入手

現階段00922一張的價格約1.6萬上下，對於湊整張有強迫症的觀眾，相當親民好入手。

00922自2023年3月27日掛牌上市以來：

報酬達17.28%，更優於0050的13.41%，以及加權指數的13.14%

國泰永續高股息 (00878) 則是奪下2023年度熱門ETF冠軍！2024新的一年即將到來，知美會繼續提供各類型ETF的相關資訊，謝謝大家。

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