006208搭配「這檔ETF」創造出超越大盤1.7倍的報酬！ 專家：下跌撐住上漲賺更多

投資一定有風險，相信大家都很了解，不能只想到獲利而忽略掉風險，所以我在投資時都一直都很重視「資產配置」的概念。我在書中寫到「核心持股」搭配「衛星持股」的概念，就是希望在穩定跟高報酬中取得一個平衡。

其中的「核心持股」，就是找尋可以安穩領股利的高殖利率公司，例如金融股或是一些績優龍頭股；至於「衛星持股」就是小而美的概念，目的是持有股價飆漲，能賺到更多價差中小型股。

投資最重要的就是選股，當然很考驗投資者的眼光，必須要勤做功課來對產業進行深入瞭解，才能挑選到未來有上漲潛力的個股。但是投資的另一個重點是「分散」，ALL IN單一個股的風險太高。因此一般人通常會透過投資0050、006208這種市值型ETF，來達到分散投資大型股的目的。

0050跟006208同樣都是追蹤「台灣50指數」，所以算是同卵雙胞胎。006208因為較晚發行，為了吸引投資人買進，因此給予更低廉的管理費用(0.15%，台股ETF中最優惠)，反觀0050的經理費則高達0.32%，所以既然是追蹤相同的指數，我個人建議挑選006208，因為可以幫你省錢(同樣買進1000萬，006208經理費一年節省1.7萬)。投資一檔006208，等於同時持有台灣市值前50大的公司，可以當作核心持股來跟隨台灣經濟的成長。

然而大象比較不容易跳舞，小型股往往會有更大的揮灑空間。常常有心臟比較大顆的讀者常詢問，有沒有比大型股更會飆漲的ETF呢？答案當然是有的！例如選股特別排除市值前50大、以中小型股為投資主題的富邦臺灣中小(00733)。

讓我們直接用數據說話，參考00733上市以來與006208的累積報酬率比較，可以發現短短5年半的時間，00733就創造高達249.23%的報酬，遠勝過006208的98.55%，明顯表現出中小型股的上漲潛力。

為什麼00733有辦法創造驚人的報酬率？最主要原因就是在它的選股邏輯中加入「Alpha值」條件，也就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當Alpha值越高表示股票的表現比大盤更好。00733會挑選Alpha值前50高的公司，也就是讓你一次掌握當下報酬表現最好的50檔股票。

中小型股除了有高報酬率的特性之外，股價波動度當然也比大型股更高，有聽過「高報酬、高風險」吧？00733的年化標準差為24.96%，高於006208的17.26%。不過這並非只是缺點喔，當高波動(大跌)時反而是低檔撿便宜的機會！要記住00733並非單一個股，而是同時持有50檔表現佳的中小型股，好處是不可能同時倒閉，因此當股災大跌時可以安心往下加碼，然後等待股市反轉。(提醒你，個股大跌時不一定可以穩下加碼，當心變壁紙。)

來快速結論一下，投資一定要有「資產配置」的概念，除了穩定領股息的股票之外，如果想要增加報酬率也可以選擇中小型成長股，但多數人沒有時間研究公司營運、產業前景，因此選擇原型ETF就是最好的方式。不過006208這種投資龍頭企業為主的ETF，雖然能獲得與大盤相當的績效，缺點就是很難有超額報酬，因此搭配投資中小型股為主的00733，才能夠有效增加報酬，同時因為資產配置的概念(大型股+中小型股)，也能降低整體投資部位的波動度。

假設006208跟00733各投資50%，這5年半可以獲得173.9%的報酬，是單純投資006208的1.7倍之多，然後波動度也比全投資00733要來得小。這也說明了資產配置的重要性，不僅能夠在下跌時撐得住波動，讓你不心慌而能抱得住股票，也能在股市上漲時賺更多。

投資ETF就是靠一籃子好公司幫你賺錢，專注在大型股的006208(核心持股)，以及聚焦在中小型股的00733(衛星持股)，就具備「互補」的效果，讓你的投資布局更完整。小孩子才做選擇，我當然都要。

如果是年長、高資產人士，可以配置多一點的核心持股(006208)；如果是年輕小資族，可以配置多一點的衛星持股(00733)，來追求更高的報酬率。剩下的就是堅持長期投資，然後執行「定期定額+逢低加碼+股利買回」的投資策略。努力累積持有的張數，將來就會有50檔大型龍頭股(006208)，跟50檔中小型股(00733)，來支撐著你的未來，只要持之以恆，提早展開退休生活不是夢。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。