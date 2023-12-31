大哥00878再扛…外資狂提款台股卻照漲不誤？ 專家曝真相：老大還是它

【文．玩股特派員】

前兩年外資越賣台股反而繼續漲，直到今年回頭認錯，淨買超力道還是不如投信我大哥？以前喊水會結凍的外資，影響力降低了嗎？

2023 年再過幾天就結束了，以投資來說，今年也是非常特別的一年，尤其是籌碼面變化。首先外資睽違連續三年賣超後，今年回頭轉買 922.93 億，三大法人總和也在連三年賣超後，總算回到買超千億以上。但如果你再比對土洋兩大法人動作，投信在今年買超更多（2,230.69 億），比外資更有力。

長期以來在台股喊水會結凍的外資，影響力比投信衰退了嗎？其實有兩個原因，除了壽險資金回流台股，最主要的原因則是「ETF」。2023 年散戶卯起來狂買ETF，投信收到一堆錢就得狂買台股，最近兩年都買超兩千億以上。與其說是投信影響力超過外資，不如說小散戶團結真有力。

回顧數據，上一次投信全年度買超比外資還大量，是出現在2007年，投信買超1,500多億，外資買超700多億，那一年大盤上漲8%多，不過隔年就遇到金融海嘯，大盤直接殺了快一半。

你可能會想，2024 年歷史會重演嗎？不過時空背景不同，當時沒什麼人在買 ETF，連存股都沒什麼人知道，投信都是以主動投資基金為主，先提供給你參考。

外資影響力下滑了嗎？

如果從 2019 年看到現在，剛好是五年時間，其中外資有三年時間都大賣超，尤其 2020、2021 外資賣超四五千億，加權指數還是連兩年上漲兩成。除了 2022 年股債雙殺，其他無論外資是買是賣，都是上漲。

這五年時間跟過去最大不同是，ETF規模越來越大，尤其是在2020年之後蓬勃發展，一堆高股息、市值型ETF也越發越多。當這些台股 ETF 規模越買越大，滿手現金，就會按照比例買進台股。只要投資人持續加碼ETF，台股就有源源不絕的金流匯入。

但我們從另一個角度切入的話，外資還是不能忽略。 雖然前面看到都是投信買超多，外資好像越來越沒影響力，但其實那是買賣超抵掉以後的淨額，如果把全年度買超、賣超分開來看就是另一回事了。攤開 2023 年三大法人買賣超數字來看，其實外資買超賣超都近 20 兆，投信買超、賣超分別是1 兆多，規模差了十幾倍。只是外資買賣超互抵後淨額較小，投信因為 ETF 的關係，買超力道遠大於賣超。

（圖片來源：【籌碼面不單純】2023 年外資認錯回補，投信買上萬八才是台股真大哥？小心誤會一場！）

所以不要因為看到那些ETF一直漲，規模一直成長，就覺得研究台股指數看投信籌碼就好，只要遇到外資又像2022年一口氣賣超一兆以上，那投信買超兩千多億也沒用。

內行看門道：投信怎麼買？

如果你是個股投資人，可以特別注意 ETF 成分股調整的時機。好比統一這檔牛皮股，以前到現在都是外資籌碼為主，前幾年的確也被外資賣了跌不停。但自從00878在這次宣布納入成分股，外資繼續賣超，投信買盤卻更強，股價就漲了一波。

如果你還像過去一樣只關注外資持續賣超，就會被00878為首的投信大軍軋一波。另外大部份散戶喜歡做的中型股票，還是以投信主導漲跌，所以籌碼派的高手大多都還是主要參考投信動作。

最後來釐清今天學到的觀念：以指數而言，投信淨買超只是部分參考資訊，外資籌碼的影響力很大，因為外資主要戰場在那幾檔最大權值股，你還是要參考，這樣會有危險。

至於投資個股，投信組成已經跟過去完全不同，你要注意投信籌碼是不是指數型ETF買盤，這種成分股調整通常量很大，而且持股習慣跟外資很像，如果納入成分股就會連續買超，不太容易在短期內套利出場，也不要去亂放空或融券，才不會被ETF大軍嘎到飛上天。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：外資大賣兩年不痛不癢繼續漲，投信不離不棄買上萬八才是台股真大哥？誤會大了！