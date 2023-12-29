00878定期定額第一張17元到今天21.77元！ 他：慶幸年初邁出了第一步

2023年最後一買

連續定期定額一年成功：

00878年初第一張17.11元 00878年底第十二張21.77元

受惠於AI產業大爆發，00878今年度價格不斷往上漲，配息金額也同步創新高。

定期定額價格越來越高怎麼辦？

知美目前內心的想法只有慶幸，慶幸年初的自己願意開始定期定額，不然現在價格越來越高，想要邁出第一步一定會猶豫。

定期定額價格越來越低怎麼辦？

知美想應該會越買越開心，降低持有價格同時，也可以將準備好的加碼資金隨時進場。

目前每個月持續定期定額，市值型、高股息、債券型ETF，其實時間久了養成習慣，也慢慢的不在意買進價格了。

2023年是個平凡又幸福的一年，身體健康又事事順心，希望2024年能夠繼續向前行，陪伴大家一起賺大錢哈哈哈！

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