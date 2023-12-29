如何布局債券ETF迎明年的降息？ 她：準備抱更長的時間才能賺到資本利得

上班前碎碎念系列

美股收盤除了道瓊和標普分別小漲+0.14%和+0.04%外，那斯達克跟費城半導體指數則小迭-0.03%和-0.14%，跟台股這幾天的盤整的狀態很相似。至於美國債券部分，各天期的殖利率都大幅下跌。

接下來台灣投資人如果關心美國跟日本經濟的話，美國還是看接下來的通膨跟就業數據，進一步看FED政策；另外日股方面，日本央行（BOJ）公布購買債券計劃，暗示日本政府將可能不會像過往負利率時代大幅購債（購債力道將下降），這進一步看，有可能是反映日本央行確實在為「結束負利率政策」、「走向貨幣正常化」跟「維持溫和通膨」來促進經濟有關。

但最後還是回到台灣投資人目前最關心的債券市場，剛好昨天有朋友留言詢問女子：買美國公債好還是投資等級公司債好？

以我自己的觀察經驗跟先前的心得分享，美國公債確實是最安全的（但是配息率相對也是比較低的），另外如果單壓特定產業的債券也可能有較高的風險（例如雷曼兄弟倒債前都還是A評級的）。有些人以2008年金融海嘯的區間來比較美債跟投資級公司債，那這就取決個人的風險偏好跟你認為美國接下來會不會有如當年次級房貸的金融風暴囉！

女子自己的投資方式，是長天期美國公債跟投資級公司債都有分批購入，但是這邊要提醒大家債券價格很可能提早反映，也就是說，市場預期降息，提早就先讓債券漲價漲完了。再加上美國聯準會目前仍然處於「緩降息」的階段（約2.5年）。也就是說，持有長天期債券想要賺利差的人，要有時間準備抱更長的時間，才能賺到資本利得。

而至於如果不是買債券ETF，或者「本金」是美元的投資人怎麼辦呢？很多「長天期債券基金」其實也是可以考慮的標的（畢竟複委託手續費不便宜，也有不少人覺得開美國證券商戶頭很麻煩、介面不容易操作）。這方面來看，女子會先去基富通這類的平台，搜尋債券型、長天期（存續期間10年以上）、幣別是美元的。這點有個好處是：以本金美元投資美元計價的債券，就比較沒有匯率風險了。

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