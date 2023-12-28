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男想買ETF剛掛牌的有賺頭嗎？ 網勸：買全股票就好

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友想問其他投資客，「可以買進才剛掛牌的ETF嗎？應該都還有肉可以吃吧？」示意圖／Ingimage
男網友想問其他投資客，「可以買進才剛掛牌的ETF嗎？應該都還有肉可以吃吧？」示意圖／Ingimage

國內民眾對ETF的投資一直很感興趣，有一位男網友在ptt發文表示，2024年FOMC還有8次會議，降息會從2碼增加至3碼，市場預計累計降息可以達到6碼，想問其他投資客，「可以買進00937B這種才剛掛牌的嗎？應該都還有肉可以吃吧？」，不過有其他投資客馬上勸說，「年輕人還是買全股票就好」。

原PO文中表示，從12月的FOMC會議點陣圖來看，2024年還有8次會議，降息從2碼增加至3碼，而且市場預計累計降息可以達到6碼，最可以降息的時間點落在2024年3月，他說「不管是美債ETF還是投等債ETF先前都被買到溢價，連前陣子想買的00937B之前也溢價超多」。原PO說，離FED降息還一點時間距離，而美債20年期的價格看起來應該都只是剛開始反應，想問問可以買進00937B這種才剛掛牌的嗎？能夠有獲利嗎？

有豐富投資經驗的網友們看完貼文後，紛紛留言建議，「買」、「可以買喔」、「昨天溢價已經收斂到1%了，今天如果1%內就買進」、「有30%以上，你說呢？」、「從目前的漲幅看起來，已經反應降息3到4碼了」、「20年期的美債都開始漲了，00937B才剛掛牌，漲的空間還很大」、「先走買，放到明年底，高機率賺錢，因2024年年中後，就會開始反應2025年降息」、「我買公司債都折價爽爽買，公債還要溢價買喔！」、「就當定存沒差，反正就賺高利息，放久了很有機會賺價差」。

也有人持不同意見說，「已經反應2024年行情了，現在買太晚了」、「溢價收斂才是買進的時候，00937B這幾天每天追募一下就被買完，大戶超多」，更有投資客建議說，「還是買股票空間大」。

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