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00878選股超鬼？他驚：換股全變上漲主力 網曝是「它」的功勞

聯合新聞網／ 綜合報導
網友大讚00878很會選股。台股示意圖／聯合報系資料照
網友大讚00878很會選股。台股示意圖／聯合報系資料照

根據豐存股平台最新統計，熱門存股標第一名為00878國泰永續高股息，投資人以存股累積領息需求熱度持續增加。PTT網友討論「00878的選股也太鬼了吧？」直指該標的選股都是上漲主力。其他人則認為，就是因為00878的關係，所以它的成分股才會上漲。

一名網友在PTT發文表示，00878成分股有華碩、仁寶、英業達、微星、中信金、元大金、永豐金、兆豐金，都是這波上漲的主力，包括AI、PC還有金控，雖然00878換成分股的時候，都會被笑說是高點接盤，不過現在看來都是低點，讓他大讚「00878的選股也太鬼了吧，怎麼都可以選到上漲主力？」

其他人則留言「因為就是00878買上去的」、「歷史殖利率啊穩定賺錢的」、「你以為誰買的」、「你有沒有想過是他買上去的」、「因為他自己就是主力」、「他自己就主力，無限資金買盤灌入怎麼輸？知道還不跟上」、「現在ETF的影響力很大，已經不能再忽視了，很多股票真的是ETF買上去的」、「他是主力好嗎？」

還有人留言「ETF本身也會把股價買上去，申購量越多，被動式買上去」、「不就是被ETF買出來的」、「以後要先卡位高殖利率的績優冷門股，因為後面會有高股息etf幫忙拉抬上去」、「一堆之前死魚阿貓阿狗被ETF買盤整個拉起來，別和市場對幹」、「是它買上去的不是它選的好」、「各家ETF規模越來越大，持股蠻多重複的」、「etf就是散戶大團結」。

ETF 成分股 PTT 永豐 00878國泰永續高股息 季配息

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