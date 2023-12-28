存00919、00929、00713、00878還是高殖利率個股好？ 專家：一絲一毫覺得麻煩就選ETF

投資達人股魚於《投資嗨什麼》分享，投資人這幾年對於高股息跟存股，已經到了狂愛和熱愛的程度，如果懶得看盤不想做功課，選ETF就對了。

以下為影音內容：

長年高殖利率個股跟高股息ETF哪個好？

只要內心有一絲一毫覺得，買個股、選股、看財報，感覺到很麻煩，就請直接選ETF。

千萬不要想太多，覺得哪一檔的個股很穩，其實都是因為還沒有遇到景氣逆風。

個股投資要先學會看財報，且絕對不是看這個月的月營收有沒有成長跟年底獲利有沒有增加而已，中間的細項不看，這樣的觀念絕對是錯誤的。

1.先看財務報表 2.掌握產業的趨勢：產業的趨勢會很直接影響一間公司的獲利表現合不合乎預期，很多人在做個股投資的時候會犯很大的毛病，就直接用股價決定一間公司是不是好公司。 如果現在產業是在低迷的狀態，那股價往下修正是很合理的，但產業低迷股價卻高漲，就可能代表有一些不見光的事情在發生（有人在資金的操作）。 3.對抗個股雜音：如果自身對公司沒有一定看法，就會很難去抵抗市場雜音。 4.判斷合理價位 5.時機到了還要能夠勇敢換股

個股投資沒有那麼容易，相對起來ETF就簡單了！

ETF內建的投資策略很重要，因為很多投資人往往在股市裡面都沒有策略，都是亂買一通，聽別人說哪檔好就跑去買。

還有自動換股，選ETF就很簡單不用去考慮市場的雜音，不用煩惱個股一些亂七八糟的問題，只要專注在思考一件事情就好，就是產品的投資策略符不符合自己的需求，倘若一樣那就專注投資該檔ETF就好。

ETF買點怎麼判斷

投資人常常不曉得ETF該什麼時候進場，老是覺得昨天價格漂亮，今天價格太高，要不然就是陷入現在的股價這樣子能買嗎？諸如此類的問題。

ETF其實就是那一招「定期定額」，因為ETF這樣的產品，仔細看把時間拉長，通常都只會得到一個結果，那就是「越早投資越好」。

ETF第一檔產品在2003年發行，到現在已經到了2023年，大概有接近20年的時間，產品經過一段時間的累積之後，除非產品設定的目標是錯誤的，不然能夠至今還在的產品，幾乎每個產品的價值都隨著時間一路往上累積。

所以最重要的事情就是選到一檔具累積能力的產品，盡早把錢投入。

不過還是要提醒，長期跟短期投資的觀點不太一樣：

長期投資：有錢就投入 短期投資：抓波段的高低點

高股息個股跟ETF全都要的參考名單

00919去年的規模大概20幾億，但到了今年規模已經超過500億（截止至10月5日），顯示投資人對於這檔相當的熱愛。

但00929更誇張，因為擁有月配息，發行三個月之後規模就破了800億，至今已經破了千億。

高股息ETF投資的時候，市場接受度高，知名度也高的話，其實也很推薦投資人優先考慮，因為如果產品的設計是有問題的，或是說整個發展規模不如預期，甚至假設投資策略是錯誤的，相對來說就不太可能受到太多投資人的關注。

投資人是很現實的，就跟上餐廳一樣，消費者點了一盤菜發現不好吃，肯定下次就不會再去光顧了；其實高股息ETF也是這樣子，如果產品的定位錯誤或報酬不如預期，那投資人肯定就會換ETF了。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。