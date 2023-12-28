債券ETF的漲幅已是降息3碼的預期心理？ 專家：進場追恐因小失大

【文．玩股X檔案】

每年到了12月聖誕節之前，都會特別關注聯準會的動態，重要的倒不是當月的利率調整，而是聯準會主對明年度的利率展望。

就像這次12/14聯準會主席包爾演說，從之前的降息言之過早改口變成2024改為降息3碼！若以聯準會降息一次調降1碼，推算最快降息時間為2024年的第四季...

回顧2023年美國利率決議，停止升息階段最快時間是9/21日的那次會議，最主要停止升息，必須是這次利率結果與前一次做比較，才能得知是否停止？

甚至更嚴格認定停止升息，是在11/2日的那次會議，因為6/15日原本有維持利率不動，結果7/27日又往上調升1碼的前例。

那麼為何要算何時停止升息？其實還是回歸到重點，「停止升息才會漲，還是等到真的降息才漲？」

我以美債20年ETF為例，圖中舉例為元大美債20年。（國泰美債20年與富邦美債20年相近）

我把最近一季美利率會議時間標示在圖中，分別是9/21、11/2與12/14，元大美債20年自9月利率決策後仍持續向下探低，最低27.2元。到了11/2日確定停止升息後，價格站上月均線，同時伴隨3大現象：

1.成交量放大 2.外資買超力道 3.持股400張以上增加

自11/2日後價格走勢緩步走高，12/14更一口氣跳漲2.13%

實際上開始降息沒有「還沒！」最快2024年第4季，但是美債ETF價格有沒有漲？自低點已經漲了15.5%，為何會如此？主要反映預期心理調整，也就是說，目前的漲幅很可能就已經包含降息3碼的預期心理。

等到真的降息時機到了，反而容易呈現利多出盡狀態。所以現在1張3萬多新台幣追美債ETF來的及嗎？得小心追在隱含預期心理的高價，除非明年降息力度又擴大，否則追美債ETF容易產生追高套牢現象！

另外若以債券債息穩定的特性來看，元大美債20年每季配息約0.29元，在低檔買(27.2元)與高檔買(31.42元)，年化現金殖利率分別是4.26%與3.69%，你會發現，成本價買的越高，現金殖利率效益就越差。

因此追價買美債ETF的結果，短期價差高檔空間有限，長期則是殖利率表現差；除非你手上有千萬以上資金(400張以上大戶)，能夠接受利差變小的結果，也就是「本大利小利不小」。否則以小資金用來追美債ETF，利潤真的容易越縮越小...

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：明年準備降息，追美債ETF還來的及？可能會因小失大...