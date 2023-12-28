00937B未來「漲幅會超過溢價」所以沒關係？她：多比較甚至有折價的產品

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聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

聖誕假期後美股開盤的表現有相對亮眼的成績，包括道瓊、那斯達克、S&P 500三大指數都創下52週以來新高。債券市場方面，美債各天期殖利率都有走低的現象（也就是價格上漲）。

所以今天台股跟債券市場都值得好好觀察，再次提醒大家，女子整理的債券清單，請大家留意「殖利率」跟「折溢價」。從上次美國聯準會的談話看來，聯準會認為未來降息還是會走緩降趨勢，因此想要投入債市賺價差的朋友，在下次FOMC會議前，也許都可以找到買點進入。

至於昨天不少朋友留言或來訊詢問的問題：

1.美國長天期公債好還是投資級公司債好？

2.有哪些標的值得入手？

女子從歷史數據來看，美國公債確實在降息期間會反映較高的漲幅，不過相對美債殖利率會比較低；而投資級公司債單看價格，降息期間漲幅低於美債，但是投資級公司債的債券配息率比較高（例如昨天整理的表格不乏有6%上下的利率）。那麼若美國未來走「緩降息」的政策，例如有2年半的降息，那麼「債券ETF含息報酬率」，投資級公司債不一定會比美債差。不過風險敏感的投資人，美國政府公債可能還是相對合適你的（除非你認為美國政府、美國大型企業會倒，那就不要考慮）。

至於標的部分，同樣再次提供昨天整理的標地給大家參考。殖利率計算是以前天收盤價來看，也有人私訊詢問女子，00937B有什麼不好？溢價又怎樣？未來漲幅還是會超過溢價啊。

這邊我也再次以自己的投資經驗分享：00937B昨天收盤溢價1.8%，但債券ETF不管是配息或價差，都不用列入綜所稅計算，所以「配息頻率」算是個假議題，除非你投入了上千萬的本金，每個月都想要領配息，那可能可以在意配息頻率（但是你投入1000萬買溢價1.8%的商品，等於現賠18萬）。市場有這麼多商品，可能溢價很少甚至有折價的，建議可以好好比較，下單前要看折溢價跟流動性。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00937B群益ESG投等債20+ 溢價 債券ETF 淨值

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