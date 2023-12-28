每月存股3萬006208近一年「不會變有錢」？ 她繼續實驗：不停扣再加碼兩檔市值型
新巿值ETF跟傳統巿值ETF誰會勝出
前二天寫定期定額不會變有錢，吸引一些關注，有人問雪倫：「停扣006208是不是不看好，為什麼要停扣？」
雪倫回答：「沒有不看好006208」
它跟0050一樣都是追蹤台灣巿值前50大的公司，這二檔ETF都還在我的庫存裡。
當時會買這二檔，是想實驗這二檔在差不多時間買，績效會不會有差異？實驗結果：差異不大。（看我多無聊）
這次雪倫想實驗投資新巿值ETF績效會不會勝過傳統巿值ETF，所以新的年度想改扣新巿值ETF，後來想想，如果是這樣，那不應該停扣006208。
雪倫一樣月扣3萬，投資二檔巿值ETF，一檔是006208，另一檔過些時間等有數字再揭曉。
每檔各扣1.5萬，每月扣3次，分別在月初、月中及月底，到時候雪倫再跟大家分享實驗結果！
好奇，大家覺得要扣多久再來檢視結果呢？
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