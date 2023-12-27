為何投資人瘋買美債ETF？ 搶上車先注意3大風險

美國聯準會主席鮑爾的高「鴿」言論，讓債券投資人重燃希望，紛紛搶進債券ETF，想大賺一波「時機財」，甚至國泰美債20年（00687B）買氣爆棚，也讓國泰投信提出追募申請。不過，在債券市場迎來春燕的時刻，投資人搶進前要注意什麼事？

近日以來，隨著美國聯準會（FED）第三次決議利率按兵不動，再加上聯準會主席鮑爾暗示升息循環結束，2024年可能降息的高「鴿」一曲，美國十年期公債殖利率也從十月中一度突破5％，如今已回檔至4％不到，甚至一度觸及七個月的低點，來到3.847％。

聯準會高「鴿」，投資人為何搶進債券？

也因為殖利率的下滑，讓債券價格連連攀升，讓不少投資人認為布局債券的時機到了，因此開始搶進債券ETF。

不過，投資人熱搶ETF的類似場景在2023年中也曾經發生過，許多投資人原本滿懷希望搶了滿手的債券ETF，最後卻也因當時價格連連破低，而套了滿手。

但是，現在不一樣的是，有了鮑爾對於2024年降息的暗示後，雖然美國聯準會官員試圖阻止市場對明年降息多次的樂觀預期，但還是讓投資人再次對債券ETF充滿希望，期望現在投入可賺取未來降息，迎來價格高漲的價差空間。

債券市場近期有多熱？以國泰美債20年（00687B）為例，在12月15日的成交量為13萬119張，突破2007年上市以來的成交量新高，也在除息0.35元後的不到一天，就迅速填息。

同時，也因為該檔債券ETF買氣爆棚，已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，國泰投信也公告暫停受理初級市場申購，並遞出基金自2017年成立以來的第5次追募申請，熱度可見一斑。

不過，債券殖利率的大跌，在未來一段時間內，還必須密切觀察是否有反彈空間，投資人此時搶著進場，把債券當股票追，也有可能賺了債息卻賠了價差，如同2023年中掀起的債券熱潮一樣，買了滿手，卻又不小心套了滿手。

投資債券ETF，先注意三大風險

在搶進債券ETF前，究竟需要注意哪些事情？

投資人購買債券ETF，如同跟買其他ETF一樣，重點在於了解其追蹤的標的為何，以國內上市櫃的債券ETF而言，近期以美國公債、投資等級債為追蹤標的ETF較為熱門。

不過，從近期熱門的美債ETF觀察，投資人目前較偏好長天期美債的ETF，像是元大美債20年（00679B）、國泰 20年美債（00687B）、統一美債20年（00931B）等。

之所以長天期美債成為熱門標的，主要是因為其特點對市場利率敏感度較大，當利率下降時，同樣也會有較大的價格漲幅，因此許多投資人選擇投入長天期美債ETF，主要是著眼於未來當正式降息時，因價格上漲所帶來的資本利得。

市場上也有如富邦美債7-10（00695B）、元大美債7-10（00697B）、元大美債1-3（00719B）、群益0-1年美債（00859B）等短債ETF，但顯然沒有長債ETF的關注度， 不過，短天期債券的價格波動較小，累積報酬率也較小，投資人也可以依據自己的風險偏好自行選擇。

另外，在投資債券ETF前，除了考量長短債的利率風險外，也必須注意「信用風險」，但由於美國公債的違約機率趨近於零，因此信用風險非常低，但是，如果投資的是非投資等級債，則必須考量違約機率，特別留意信用風險。

如果投資人購買的是國內的債券ETF，由於是以新台幣交易，因此並沒有匯率風險。但是，如果投資國外的債券ETF，也須考量未來兌回本國貨幣時，可能造成的匯差，可考慮以定期定額的方式分散單一投入時的匯差。

投資人追長債ETF，關鍵在「存續期」？

投資債券ETF時，另一個重點在於「存續期間」，所謂的存續期間指的是投資人買入債券後，回收債券本息所需的時間。

以元大美債20年（00679B）為例，追蹤的標的為持有到期日在20年以上的美國公債，目前平均有效存續期間為17.16年，背後代表的意義是，未來當真正開始降息後，每降息1個百分點，價格約可上漲17.16％，這也是為什麼目前投資人看好長債ETF，在未來進入降息循環後，所帶來的「資本利得」空間。

近期債券ETF成為投資人熱捧的標的，不過，在真正進場投資時，「折溢價率」也是一項重點，當買在溢價率過高時，就代表可能因為交易過熱，讓股價高於淨值，此時進場就是「買貴了」，好比12月15日掛牌的群益ESG投等債+（00937B），當時吸引不少投資人搶進，股價也連漲3天，但盤中曾一度溢價高達6％。如果是為了長期投資，賺取配息的投資人，在此時進場，反而因價格關係，整年的配息都被溢價吃掉。

一般而言，折溢價率在1％以內都是正常的範圍，由於股價最後仍會貼近淨值，因此超過1％就必須特別留意。

以投資債券而言，多數人仍以債息收入為考量重點，為了賺取資本利得而布局債券ETF反而像是在進入降息循環時的「時機財」，因此在把債券當股票追的同時，仍要審慎評估。

（本文出自2023.12.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）