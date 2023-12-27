快訊

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

免賠！屁孩玩火燒掉中原店3億 家樂福總座：不對肇事者求償

2台人大戰3美國人！酒醉打翻碗盤 北市知名清粥小菜店內爆衝突

00937B今「丟一些貨」到市場還有約1.5％溢價！ 她：還有很多標的可以參考

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

因為還是有收到不少朋友詢問：

1.現在可以進場嗎？

2.應該要怎麼挑標的？

3.美國公債或者長天期投資級公司債哪個比較好？

女子幫大家整理了一張表格，以昨天的收盤價跟最近一次配息來做年化配息率計算排序提供給大家參考，幾個重點覺得可以說明：

1.不用執著於「配息頻率」，每個月配跟季配其實一樣，因為每個月配只不過是把收到的除以12配給你，不需要在乎是月配還是季配，「實際領多少」才是重點。

2.表格中女子有先刪除了短天期的債券跟早上說到風險比較大的新興市場債券ETF，但是投資特定產業的我還是有保留，提供給大家參考。

3.長天期美國公債跟投資等級債「降息後」資本利得空間哪個大？如果不管配息單純從債券ETF的歷史紀錄，美國公債可能比較大，但如果計入投資等級債的配息，那差異其實不會太大。

準備午休囉！大家請留意今天有丟一些貨到市場的00937B還是溢價1.5%左右，還有很多標的可以參考的。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 00937B群益ESG投等債20+ 降息 殖利率 美國公債 淨值

延伸閱讀

0056今年光配息報酬高達9％多…資本利得40幾％！ 專家讚：薑還是老的辣

00772B、00773B、00933B、00937B…四檔月配息債券ETF比較！ 她：殖利率非越高越好

ETF越跌越買因為必反彈…除「這些類型」外！專家：耐心持有微笑曲線必到來

00937B市價向淨值靠…投資人不再買貴！ 專家：資本利得空間大難怪溢價也瘋搶

相關新聞

00937B今「丟一些貨」到市場還有約1.5％溢價！ 她：還有很多標的可以參考

大家請留意今天有丟一些貨到市場的00937B還是溢價1.5%左右...

00922適合幫小孩子存股的ETF…市值型又符低碳趨勢！ 專家點出「三優勢」

00922的績效也不馬虎，今年三月底掛牌成立迄今，含息總報酬已經逼近15%...

00725B、00751B、00720B…殖利率比美國公債還高！ 專家：明年債券慢牛會變猛龍

經歷了歷史有史以來最猛的升息，如今即將邁入2024年，金融市場最大焦點無不集中於「債券」，據金管會統計，2023年富豪客戶的資產配置，債券部分從2022年的8%猛的升到11%，保險從17%下降到13%，降幅達到4%，透過券商複委託買海外債的金額更是在2023年暴增到427億，相比2022年的31億元，年增達到13倍，顯然債市已經成為有錢人眼中的熱門投資標的，但債券百百種，該投資哪種債才好？

00937B市價向淨值靠…投資人不再買貴！ 專家：資本利得空間大難怪溢價也瘋搶

群益投信公告，原先申請追募的195億額度已經下來，這有助於讓市價收斂向淨值靠攏，投資人就不會買貴了。

美債ETF現進場會太晚嗎…該買哪一檔？ 她提醒：節目太過聳動降息時間越講越早

很多節目講的很聳動，預測美國降息時間越講越早，從2024/3講到2024/1。

ETF越跌越買因為必反彈…除「這些類型」外！專家：耐心持有微笑曲線必到來

ETF就很適合左側交易模式，因為ETF有汰弱留強的功能，跌深必會反彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。