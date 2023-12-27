00937B今「丟一些貨」到市場還有約1.5％溢價！ 她：還有很多標的可以參考

因為還是有收到不少朋友詢問：

女子幫大家整理了一張表格，以昨天的收盤價跟最近一次配息來做年化配息率計算排序提供給大家參考，幾個重點覺得可以說明：

1.不用執著於「配息頻率」，每個月配跟季配其實一樣，因為每個月配只不過是把收到的除以12配給你，不需要在乎是月配還是季配，「實際領多少」才是重點。

2.表格中女子有先刪除了短天期的債券跟早上說到風險比較大的新興市場債券ETF，但是投資特定產業的我還是有保留，提供給大家參考。

3.長天期美國公債跟投資等級債「降息後」資本利得空間哪個大？如果不管配息單純從債券ETF的歷史紀錄，美國公債可能比較大，但如果計入投資等級債的配息，那差異其實不會太大。

準備午休囉！大家請留意今天有丟一些貨到市場的00937B還是溢價1.5%左右，還有很多標的可以參考的。

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