00937B市價向淨值靠…投資人不再買貴！ 專家：資本利得空間大難怪溢價也瘋搶

自從美國聯準會2022年大幅升息以來，美國債券的投資價值浮現，統計今年(2023)以來所有ETF，流入金額接近9千億元，光是債券ETF流入接近6千億水準，相當於七成左右的資金都在買債券。大家應該都知道，今年以來陳老師持續進場加碼債券ETF，例如買進200張群益投資級電信債(00722B)，帳面上已經賺進15%了，我會繼續抱著領股利，等待2024年聯準會的降息循環。

12月初剛掛牌上市的群益ESG投等債20+(00937B)，可以說是非常火熱的產品，上市首日就將申購額度用罄，不得已只好暫停申購，由於股價表現亮眼，連續三天早盤衝上成交量第一。00937B追蹤指數今年以來上漲15%，優於一般投資等級債。如果美國2024年開始降息，依照2019年降息循環經驗，後續報酬率有望達30%以上。

但是因為00937B申購額度用罄，投信暫時無法發出新單位，加上投資人踴躍買進，從掛牌後幾乎天天都溢價。我在粉絲團都有提醒大家，當ETF溢價幅度過高就是買貴，這時候買進的風險相對偏高，要注意將來股價會跌回淨值。

為了讓溢價能夠恢復正常水準，讓想參與的投資人可以比較安心的進場，群益投信公告，原先申請追募的195億額度已經下來，這有助於讓市價收斂向淨值靠攏，投資人就不會買貴了。所以老師建議大家，如果真心看好00937B的未來成長空間，可以觀察當溢價處於1%以內，就是合理的區間。

不過我有點好奇，為什麼這一檔00937B(群益ESG投等債20+)，會這樣火熱？投資人就算大幅溢價都要進場？統計一下，00937B已經創下台灣債券ETF史上3大紀錄：

1.三天募集金額逾150億元，IPO規模最高。 2.首日掛牌一小時額度就已經用完，立即申請追加額度。 3.受到投資人歡迎，掛牌2週後，股東人數突破7萬人。

現在投資人買進債券ETF，除了領息之外更想要賺進將來的資本利得，所以要關心美國的利率政策，Fed在2023年12月連3次暫停升息，等於宣示升息周期已經結束。12月FOMC會議點陣圖顯示，2024年降息次數從2碼增加至3碼，且參考芝加哥商品交易所的Fed Watch觀測工具，顯示最快於2024年3月將為首次降息起點，而且市場預期累計降息達6碼，預估基準利率區間降至3.75%~4%。不少投資人看準了時機，紛紛想要提早卡位，因此當00937B掛牌上市，市場買氣便蜂擁而至。

幫大家整理一下，00937B具備三大特色：

00937B是首檔月配息跨產業投資級債ETF，發行價格僅15元，一張只要1.5萬價位非常親民。

然而隨著美國暫停升息，目前股價已經上漲到了16.17元(12/26收盤價)，但是如果看好2024年降息行情的話，目前債券ETF的價格還是處於相對的低點。00937B是20年期以上，降息時資本利得空間也比較大；ESG嚴選企業+產業上限10%，投資更安心；此外，篩選票面利率大於4.5%的債券，也有助於維持較高的殖利率。難怪投資人連溢價也要買。

00937B是月配息，2024年2月就要進行首次除息了，由於「有收益平準金」機制，所以不怕股利被稀釋，想要每月穩定領息的投資人可以多多關注，將來公告配息金額時我也會分享。不過還是要提醒投資人，如果溢價太高時就先不要買進喔。

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