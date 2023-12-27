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美債ETF現進場會太晚嗎…該買哪一檔？ 她提醒：節目太過聳動降息時間越講越早

聯合新聞網／ 碎念女子
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

上班前碎碎念系列

美國聖誕假期期間，美債跟匯率市場（美元兌新台幣、日圓）其實沒有太大波動，最快在新年後（2024/1/2）才會開始有動作。昨天用手機儲值Suica，日圓匯率在0.2176，雖然相較過去不是最低，但匯率不可測，你也很難買在最低點，加上信用卡回饋（玉山熊本熊日圓雙幣卡、聯邦吉鶴卡、有搶到名額登錄的富邦J卡用戶）都可以考慮把手機裡的日本交通卡儲值滿。

另外回到美債市場部分，過完聖誕節回台灣後，看到網路上一堆推美債ETF的置入，很多人問：現在進場會不會太晚？應該買哪應一檔？

進場時間點

很多節目講的很聳動，預測美國降息時間越講越早，從2024/3講到2024/1。

但是請大家別忘記上一次美國聯準會會後多位官員出來喊話，市場不宜過於樂觀，尤其對於「降息時間的預測」還有待美國觀察多項就業數據、通膨數據等指標觀察。至於那些網路節目討論「何時可以搶進」大概都是回答「越快越好」，都請留意節目是不是「置入性行銷」，有些明明沒有額度、溢價的商品，持續在置入要大家買溢價的商品，這點要好好留意。至於進場時間，可以逢低、分批持有，一來是這週的價格波動主要來自於台灣市場自行交易，接下來會有明顯變動要等美國假期過完才會有波動，所以千萬不要看了節目就立刻All in某一檔商品。

該買什麼美債商品

粗略地來區分，可以大概分成「美國公債」、「投資等級公司債」或「A級、AAA至A公司債」。風險最最最低的當然是美國公債（除非你認為美國政府會倒那就不要碰），但是如果考量「殖利率」的話，投資等級公司債會相對配息配的比較好，加上同樣具有海外免稅額的稅賦優勢，除非「發債的公司倒閉外」，不然理論上是還不錯的。那什麼情況「投資級公司債」發債公司會倒閉呢？大家除了挑選配息率高低外，有餘力也可以看看這些ETF持有的是哪些公司，建議可以是「分散風險（持有不同產業）」的公司，市場上也有單壓美國金融業發的債券的公司，但別忘了...金融危機的時候，雷曼兄弟到倒債的那一刻都還是A級公司債。

新興市場或非投資等級債好嗎？

台灣人過去透過外商基金公司買了超多南非幣計價的債券基金，號稱「穩定配息」，甚至讓台灣成為「南非以外，全世界持有南非幣最多的國家」，新興市場或非投資等級債的公司，在升息跟通膨壓力之下，都面臨的更大的壓力還有風險，甚至有國家因為通膨太大，已經考慮要「拋棄本國貨幣改用美金」，那這樣還要相信這些國家或市場的債券沒有風險嗎？值得好好思考。

下一篇再來幫大家整理市場上美債或投資等級債的配息率跟價格，另外流動性也請大家要考慮。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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