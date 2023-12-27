ETF越跌越買因為必反彈…除「這些類型」外！專家：耐心持有微笑曲線必到來

左側右側交易之我見

先說結論：

ETF比較適合左側交易 個股比較適合右側交易

為什麼呢？

先講什麼是左側右側交易

左側交易，是逆勢操作，當市場對標的過度悲觀時，敢越跌越買，而市場對標的過度樂觀時，在上漲的過程中賣出，所以常常可以買到最低點，但在達到最高點前就賣出。 右側交易，是順勢操作，當市場對標的過度悲觀時，觀望以待，直到漲勢確立，才開始買，越漲越買，直到趨勢改為悲觀，股價下跌趨勢確立，才會賣出。所以不會買在最低點，而在漲過了最高點之後，股價下跌一小段後，空頭趨勢確立了才賣出。所以也不會賣在最高點。

極少有人能賣在最高點，左側交易常在高點前賣出，因為市場持續樂觀，他開始悲觀。右側交易常在高點後賣出，因為市場開始悲觀，他就開始悲觀。

完全不一樣的思維模式。

左側交易者

能承受得住虧損，而期待微笑曲線的到來。一般的個股下跌後不一定會漲回來出現微笑曲線，有可能越跌越深，因此採用左側交易太危險，可能買越多跌越多，走向不歸路！相反的，ETF就很適合左側交易模式，因為ETF有汰弱留強的功能，跌深必會反彈（特殊類的不算，如反向型、過度集中單一產業或國家型），因此可以很放心的越跌越買，只要有耐心持有，微笑曲線必會到來。

至於右側交易

是順勢而為，對於操作個股而言，是比較安全的做法，確定趨勢對了再買，心理這關比較過得去，除非有極強大的心理素質，和對自己的個股有極強的信心，否則採用左側交易的越跌越買方式，心理很難承受得住，不如採用右側交易較自在，雖不一定會大賺，但至少不容易賠錢。

有人說，左側右側交易是看人的個性，我想說的是，不一定，每個人或多或少都兼有這兩種操作的傾向，只是比較偏向哪一種而已，或是對不同標的採取不一樣的做法。而我想跟大家建議的是，兩種交易方式沒有孰優孰劣。

像我為什麼會比較傾向採取左側交易，因為我覺得我還算能承受得住較長時間的資產帳面損失，且喜歡撿便宜，因此，買ETF就很適合我，我永遠不必擔心買到它下市，但若是個股我就真的不敢這樣買，如果真的要買一檔我看好的個股，那麼我也要等它真的趨勢看好，我才會買進，但個股的趨勢不容易判斷，所以我就極少這樣做了！

所以囉，我還是以選擇ETF ，並配合左側交易模式為主。因為這樣能讓我非常安心，只有安心，我才能放心專注在本業，才能為投資注入更多活水！

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