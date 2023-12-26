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0056今年光配息報酬高達9％多…資本利得40幾％！ 專家讚：薑還是老的辣

聯合新聞網／ 阿格力
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

聖誕節我回顧2023一整年的ETF表現，發現元大高股息（0056）還是相當剽悍，根據財經M平方的統計，截至2023/12/22為止，含息報酬率為51.99％。不僅配息報酬有9.31％，資本利得也有42.68％。這樣的績效表現是勝過相當多高股息ETF晚輩的，甚至強過今年大盤績效相當多，果然薑還是老的辣。而且六月換股後的含息報酬也有18.19％，當期新增的就有近期因為AI PC狂飆的宏碁（2353），顯見0056唯一市場上會預測未來一年現金殖利率高的策略，確實提前納入了基本面轉強的公司。

相信很多人會好奇，那明年展望如何？我覺得既然是高股息ETF，那就來檢視一下股息表現。首先領股息就要看「填息能力」，這一點0056在過去13年毫無掉漆，通通配多少就填多少，投資者看得到也吃得到。

再來，2024的配息底氣這就非常重要了，大家可以查可分配收益有多少，而不是看過去的股息多寡而已。幫大家查了一下0056的「不含資本利得可分配收益」是4.91元，以每年配2元出頭來說，可配個兩年多都足夠，重點是每一年還有每一年的成份股的股利收益挹注，所以股利底氣是滿滿滿。

我最近觀察蠻多高股息ETF的配息已經開始縮水，如果以明年預估的殖利率來看，0056會是同類ETF中的佼佼者。而且之前調整成分股從30檔變成50檔，我覺得持股數多也分散了特定成分股對績效的影響。加上配息也改成1、4、7跟10月的季配息，又納入平準金制度，0056雖然是高股息ETF中掛牌最早，不過選股邏輯跟股利政策都有與時俱進。

至於非常多粉絲會問說今年這麼多高息ETF都漲很多了，還可以買嗎？

我的答案是要有「策略」，ETF畢竟跟個股不同，單一公司就算定期定額可能會買到倒閉，不過ETF會定期汰弱留強...

像12月的56又進行過換股，賣出漲多的，買進有潛力高股利的公司。因此定期定額拉長時間，靠配息降低成本，以及下跌時也買到更多股數來降低成本，才是輕鬆又有效的策略。

另一種策略是波段，既然填息率過去13年是100％，除息後加碼也不失為一個作法。

最後買進日：2024/1/16(二)

除息日：2024/1/17(三)

配息日：2024/2/21(三)

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 成分股 選股邏輯 大盤 季配息 報酬率

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