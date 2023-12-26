這檔「債券ETF」同產品績效最佳卻超低調！ 專家買進百張：殖利率比美國公債高

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聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

Fed再次暫停升息並釋放出降息訊號，對債券投資人來說是一大利多。除了賺取降息後的價差外，對存債族來說，選擇投資等級債的好處是殖利率比公債更高，在等待降息的過程中，還有不錯的債息可以領，也特別適合年長、需要穩定現金流的長輩。

所以我已經幫老媽買了100張00725B。其實我是做無本生意喔，我拿媽媽的台積電作抵押，借錢買的，打算持續放到明年等美國降息，在這個過程中我可以領到不錯的配息，等到真的降息時又有資本利得的空間，算是一舉兩得。

為什麼我選的是00725B？因為經過統計可以看出來，00725B在眾多的投等債ETF裡面，算是低調又績優的一檔。目前看來，它問鼎「2023年投等債ETF三冠王」的機會非常濃。首先是在報酬率表現上，下圖統計國內BBB級投資等級債ETF之表現，國泰投資級公司債(00725B)不論是2023年以來，或是1年的報酬率都位居榜首，先拿下雙冠王頭銜

至於殖利率方面，今年來債券ETF廣受喜愛，卻常有股利被稀釋的情形。但幸好00725B已納入收益平準金，今年底開始股利不會被稀釋。我們同樣以剛納入平準金–00725B的兄弟檔00687B做觀察，它剛完成除息配發0.35元，年化配息率超過7%，而00725B投資在公司債，原則上配息率應該高於美國公債，加上00725B還可以增配資本利得，也就是加碼喔，所以00725B的配息很有機會也來到年化7%，也就是一張配0.6元以上的水準，再挑戰投等債配息王。因此00725B下周的配息金公告，大家可開始密切關注或佈局。

而為什麼會說00725B「低調」？主要我也查了資料，在BBB投資等級債中，00720B(元大投資級公司債)是規模最大的，今年突破千億規模，但不論是1年、2年、3年、5年或是今年以來，00725B的報酬率通通都贏過00720B喔！再來我也幫大家查了兩檔ETF的指數到期殖利率，00725B 是5.64%，00720B是5.47%，一樣是00725B領先。這就是我為何幫老媽買00725B？因為報酬率比它好多了。

ETF就是追蹤指數，指數會決定ETF的報酬率，所以不要光是挑選規模大的，更應該選擇指數較優的。從00725B的績效表現，可以看出指數是略勝一籌，建議投資人可以好好做功課，選擇指數較優的ETF來獲得更好的報酬，一但選錯了也要馬上更換。

回到大方向上，2023年12月FOMC會議態度明顯轉鴿，受惠核心通膨降溫再次停止升息。在貨幣政策方面，主席表示現在利率可能已經達到峰值，且官員們已經開始討論降息議題，這是聯準會首次公開承認即將準備降息的訊號，也是市場認為態度明顯轉鴿的關鍵原因。

降息會引導債券價格上漲，對債券投資人有利，鮑爾釋出利率可能已經達到峰值的訊息，且根據12月的點陣圖顯示，聯準會全員同意明年不升息，且利率中位數也從5.1%降至4.6%，明年預計降息幅度由2碼擴大為3碼。根據 FedWatch 顯示，市場認為2024年3月就會開始降息。預期降息次數提高到6次，這也表示在降息前，債券投資的最後機會已經到來。

今天的主角00725B它的殖利率比美國公債高，適合當作「存債」標的、安穩領息，不過要在這邊提醒一下，最好是閒錢投資，如果你真的借錢投資，也請優先買進安穩有配息的ETF，00725B是分散到一籃子的投資等級債券，變壁紙的機率等於零，而且較高的股利在負擔完借款利息後也還有剩，也可以創造出一點現金流，當然我主要的目標還有資本利得。從報酬率、殖利率、平準金、資本利得…等面向討論，00725B明顯較優，有買00720B的投資人不妨注意一下。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00725B國泰投資級公司債 債券ETF 聯準會 報酬率 通膨 收益平準金 降息 升息

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