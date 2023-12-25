定期定額006208每月投3萬將近一年！ 她曝驚人答案：不會變有錢
定期定額不會變有錢
我有位朋友她的投資方式是每年結算當年損益，我覺得這方式挺好的，每年歸零計算，可以更清楚知道當年度投資狀況。
年底了，雪倫出來巡田水，去年12月份重新開啟006208定期定額，每月定期定額三萬元，到現在一年，結算成績報酬 9.54% 獲利32,667元，總巿值約37.5萬。
假設我這樣存十年後，巿值可能差不多400萬。
所以定期定額會有錢嗎？答案顯而易見：「並不會！」
但至少可以讓我們老年後的生活有所本，不會大富，但可以維生，不至於擔心下一餐沒得吃。
藉由這張對帳單，雪倫分享想要投資有高報酬，可以掌握這三個原則：
1.選對標的
2.定期定額
3.逢低大加碼
絕對獲利數字取決於本金，本金小，報酬再怎麼高，也不會變有錢。
雪倫今天停扣這檔ETF，開始扣另二檔ETF，一檔每月扣2萬，過段時間再來檢視績效。
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