出清00878轉至00919比較好？ 他這樣做：先停止買進布局它至降息到來

00919自從宣布未來4季保證配息不低於0.54元後，短短不到半年，規模從100多億，成長到800多億，足足增加了700億，年化殖利率竟然達10%，今年以來含息報酬更達47%，有投資人問，竟然這麼香，可以賣掉手中的00878，全部歐印00919嗎？

00878在2020年7月20日掛牌上市，追蹤的是MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，00919晚它2年掛牌，在2020年空頭年最慘的時間點上市。成分股數都是30檔，換股頻率每年也都2次，風險等級也是一樣，都屬於RR4等級，唯一不同的是，00878在經理費上略勝一籌，比00919還要便宜。

在選股邏輯方面，00878是從MSCI台灣指數成分篩選出ESG評級達 BB(含) 以上的股票，剔除過去4年殖利率為0、排序後10%的個股，並按照股利分數來排名最高的30檔作為成分股。

00919的選股池就比00878大很多，00878母池只有90檔，00919則是從市值前300大、日平均成交金額高於8,000萬元的股票來撈，從中挑選近四季稅後ROE為正，5月依已公告股利率排序，取前30檔為成分股，而12月則是依預估股利率排序，取前30檔為成分股。

資料來源：國泰投信、群益投信，棒棒的理財失控週記整理

00919較集中於電子科技產業

在產業組成方面，00878和00919都以電腦及週邊設備業及半導體業為主，兩產業加起來都有5成以上，00878有較高的金融成分佔比，00919則是無任何金融保險成分。另外，00919還擁有航運股，佔比還不少，有一成多。基本上，以現有的成分來說00919電子科技的集中程度比00878還要來的高。

在規模方面，00878在112年6月已經突破2000億規模，目前是2410億，而00919目前已經有841億規模。

00878過去一年以來，累積成長的速度很穩健，穩定慢慢的增加，而00919上市以來還曾經有負成長的紀錄，直到6月、9月和12月，三次配出高息之後，規模才從負成長轉為爆炸性成長。

資料來源：國泰投信、群益投信，棒棒的理財失控週記整理

我們來作個估算，00919曾經承諾過未來4季至少不低於0.54元配息，若以過去1年不含息報酬的股價計算，來作為未來1年的欲漲空間，就可以估算出00878和00919未來的股價。我把報酬打5折來呈現較保守的位階，若未來一年的股市是呈現趨勢向上，那兩檔ETF隨著時間推進與配息，那00919的CP值就會越來越低。反而是現在還比較香。

假設你現在手中擁有100張00878，不管帳面虧損與否，你賣出的錢全部拿來買00919。可以買到91.9張。這91.9張會幫你帶來每季快5萬元的息收，1年過去資產會成長到290萬，打個折也有250萬。

若你選擇不賣掉，讓00878繼續吐錢給你，那你每季可以領到的息收為3.5萬，1年後的資產會成長到270萬，打個折會有240萬。

以上數值是以未來台股是持續多頭的情況下進行估算，僅供參考，因為股市漲跌很難預測，一年後或許是面臨大空頭，造成帳面大虧損也說不定。

資料來源：棒棒的理財失控週記估算與繪製整理

00878選股邏輯納入殖利率穩健性，較為低波

00878今年初於公開說明書中加入了「殖利率穩健性」的篩選，剔除了掛蛋及落後10％的股票，排除了因為獲利忽高忽低的景氣循環股，這對於擁抱景氣循環股的00919而言，00878就顯得較低波動。

00919既能賺取暴利又能領息，已入手布局

00919未來保證4次配息0.54元是看的到且吃的到，加上其投資產業以景氣循環股為主，雖然會大漲大跌，但相較於00878更能吃到大多頭行情，個人採取的策略是停止入手00878，因持有成本很低，不打算出脫轉換；而是將資金分配給00919，在領息配置組合中擔任攻擊手的位置，且為了能夠有防禦機制，目前是採取券商日日扣1000元的功能，視整體股市趨勢作加減碼調整，一直布局到降息。

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