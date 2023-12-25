00937B明日能跟投信用「淨值」買進！ 她提醒：配售結束溢價會開始收斂

美國因為聖誕假期休市，所以這週台股美債市場的價格波動大概都是來自於投資人在黑板上的交易，或者是已經沒有額度的釋出。

以群益00937B來說，群益投信公告12月26日（明天開始）公開配售。

配售的意思是投資人到群益投信買，一次買1組，也就是500張，以上週五的收盤價格來說，也就是一張15.8元（跟投信買是用淨值），也就是最低要790萬元可以買。

目前仍有00937B仍有超過3%溢價，溢價會等到公開配售結束後，有去群益買的人（低消790萬）以及沒賣完的會丟到市場上面讓大家買，溢價才會開始收斂。

大家本週對於這檔產品有興趣的人還是要耐心等待。

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