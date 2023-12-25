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00919+00878+0056「加薪圖表」1至10萬元曝光！ 這檔所需的成本最低
全台目前規模最大的，三檔季配高股息ETF。
0056、00878、00919，主要差異有哪些？
0056元大高股息，預測未來一年股利率挑選成分股，基金規模2461億最高，成立時間最長，擁有連續14年的填息紀錄。
00878國泰永續高股息
基金規模2378億，受益人數118萬7229人最高，利用最近三年股利率挑選成分股，2022年面對市場空頭抗跌表現亮眼，自從加入收益平準金制度後，不論市場空頭多頭穩定配發6%年配息率。
00919群益台灣精選高息
最近一季配發0.55元現金股利，平均年化配息率9%~10%最高，目前「可分配投資收益2.22」元，能夠保證高配息繼續維持到明年9月。
0056、00878、00919，三檔高人氣季配高股息ETF，配息月份剛好完全不一樣，能夠自組月月配息組合。
2023年12月版本 更新0056、00878、00919
超狂月配10萬加薪表！利用季配息高股息ETF，0056、00878、00919，打造月月領息組合，總共需要多少成本？
想要平均月配1萬元，年配12萬元
單純只靠一檔0056
需要54.546張，成本194萬0747元
單純只靠一檔00878
需要96.775張，成本199萬6469元
單純只靠一檔00919
需要54.546張，成本122萬0195元
想要平均月配10萬元，年配120萬元
單純只靠一檔0056
需要545.455張，成本1940萬7289元
單純只靠一檔00878
需要967.742張，成本1996萬4518元
單純只靠一檔00919
需要545.455張，成本1220萬1829元
0056、00878配息金額，採用2023年度完整現金股利計算；00919配息金額，採用「近一季現金股利」乘「2023配息次數」計算。
不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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