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00733每年績效皆打敗大盤…缺點有哪些？ 專家：搭006208創造更好報酬

聯合新聞網／ 阿格力
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

年年打贏大盤ETF就是它

00733富邦臺灣中小這檔2018五月份掛牌的ETF，如果從2019第一個完整年度的績效開始計算，00733不論大盤多空，每一年通通擊敗大盤！

而且績效每年都名列台股ETF前三名。如果你是個ETF投資愛好者，市場上有一檔年年穩定超車大盤的產品出現，還不值得注意嗎？

00733有這麼棒的成績單，阿格力認為在產品設計有一點最值得留意，就是他有利用Alpha值來進行選股，而這正是擊敗大盤的重要關鍵。Alpha值是什麼？

簡單來說就是他在衡量股票是否能夠獲得比市場更好的報酬。而00733選股條件的其中一條，就是要選進Alpha值最高的前50檔股票作為成分股，等於你買進的就是過去最會漲、績效表現比大盤強的公司。

不過事情一體兩面，00733也有兩個明顯大家會在意的地方。例如為了挑出Alpha值最好的股票，往往換股比例較高，總管理費常常高於2%；再例如他整體的波動度較大，過去五年的年化標準差達24.98%，對比大盤約20%的波動度高出不少，對想要長期持有的人來說就要考量自己對於波動的承受度。

但是你如果打開00733的總報酬數字，自掛牌迄今大約5年半，總報酬率高達243.44%！所以雖然總管理費較高，但能繳出多好幾倍的績效，這點費用應該真的不太需要在意了。而且00733絕大部分是資本利得，代表這樣的選股策略真的有用。我們同時也和追蹤臺灣50指數的006208富邦台50一起比較，可以看到006208過去這段時間雖然也繳出接近翻倍的總報酬，但是和00733相比之下還是難以望其項背。

最後也跟大家聊聊兩種對於00733的投資配置思維。首先，00733他的選股邏輯是排除市值前50大的公司，所以如果你本身就已經在投資006208這種經典的臺灣50指數產品，開始配置一部分的資金放在00733，既可以補足自己的投資組合，同時也能創造更好的報酬率；另外一種投資思維是，如果你喜歡玩的是波段投資，00733的邏輯就是在幫你追強，這樣就不用在那邊精挑細選，直接一檔搞定！重點是，你在那邊選股，能一年繳出六成以上的報酬率嗎？如果不行，00733就是值得思考的選項啦！

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00733富邦臺灣中小 報酬率 ETF 大盤 選股邏輯 績效 成分股 006208富邦台50

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