00934掛牌兩個月大漲13％…規模破百億！ 專家：追根究底是9月的「這事情」

下半年發行最快破百億的ETF！00934中信成長高股息

哪泥！00934中信成長高股息從今年11/1掛牌迄今，短短不到兩個月，竟然已經大漲13%，而且資產規模已經突破百億？

過去大家對高股息ETF的印象就是穩穩領利息，很多人也認為今年初AI帶動電腦及週邊設備族群發起一波猛攻之後，高股息的表現很可能只是曇花一現。不過00934這檔台股第二檔月月配的高股息ETF自從11/1掛牌以來，即便AI族群沒有特別明顯的表現，00934的股價依然持續往上墊高，到21日為止，股價一度漲破17元！目前也在17元附近徘徊，表現可圈可點。

追根究底，阿格力認為是因為00934在每年9月的成分股調整上，他會放大成長因子的權重到50%，把營收表現以及業績表現好的公司納入。

除此之外，他每次調整成分股時，也會根據歷史填息的表現優先納入成分股，等於率先布局有業績保障、歷史表現優秀的公司。根據過去37年的歷史資料統計，阿格力發現台股每年上漲機率最高的月份就是第四季到明年第一季，最差也有將近60%的機會出現上漲！當盤勢好的時候，這些有業績、成長佳、有口碑的成分股，當然就是資金優先聚集的地方，也難怪00934自掛牌以來有這麼好的表現。

另外，過去有些人認為新掛牌的ETF會不會成交量比較小、不好進出，其實這個問題在00934身上並沒有出現。00934自從掛牌以來，每天的成交量都是萬張以上，基本上進出不是問題。

阿格力也幫大家檢查了00934的折溢價情形，每天都在0.5%以內，代表發行的中信投信在造市制度上相當用心，大家不用擔心自己買貴喔！

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。