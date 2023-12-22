中華郵政8兆資金將買進這「兩類股」？ 專家：其實買穩健的ETF就是跟著政府走
這個標題很聳動，「手握8兆綠巨人要加碼！中華郵政鎖定2類股......」
新聞提到中華郵政今年已經加碼205億進入台股，預計明年還要再投入200億，在臺灣股市的總金額從2000億元提升到2200億元。對於以前喜歡的電信股，維持目前的部位，不會再大舉加碼。
至於選股的來說，有兩個方向：
一、是高殖利率的股票，如台積電、台達電等，與政府基金護盤標的的目標差不多
二、是獲利與配息穩定的個股，金融、鋼鐵、水泥、塑化等非電族群，包括國泰金、中鋼、台泥與台塑四寶等，都是受其青睞的存股好標的
個人覺得中華郵政等一些類官方的資金，畢竟會受到大眾檢視，因此要進入台股的時候主要是求穩，再來就是要幫忙政府拉一下指數，這種就屬權質股莫屬。
如果不想動太多頭腦在投資上的人，買穩健的ETF或是跟著政府資金一起走，整個投資路上應該不會有太大的風浪才是！
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言