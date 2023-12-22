中華郵政8兆資金將買進這「兩類股」？ 專家：其實買穩健的ETF就是跟著政府走

這個標題很聳動，「手握8兆綠巨人要加碼！中華郵政鎖定2類股......」

新聞提到中華郵政今年已經加碼205億進入台股，預計明年還要再投入200億，在臺灣股市的總金額從2000億元提升到2200億元。對於以前喜歡的電信股，維持目前的部位，不會再大舉加碼。

至於選股的來說，有兩個方向：

個人覺得中華郵政等一些類官方的資金，畢竟會受到大眾檢視，因此要進入台股的時候主要是求穩，再來就是要幫忙政府拉一下指數，這種就屬權質股莫屬。

如果不想動太多頭腦在投資上的人，買穩健的ETF或是跟著政府資金一起走，整個投資路上應該不會有太大的風浪才是！

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