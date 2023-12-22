00929、00934、00936各有突出點到底誰贏？ 專家：以當前時間點它是最好的！

00929、00934、00936月配大亂鬥，誰勝出？

目前台股有3檔月配息股票ETF，分別是00929、00934、00936，00929發行較早、規模較大，00934發行一個多月，21日規模也正式突破百億。不少股民都好奇這3檔ETF的差別，也被它們各自的編制規則弄得眼花撩亂，其實我們可以把複雜的問題簡單化，我覺得只需要了解「核心差異」，就能明白自己的需求。

00929

00934

934的選股規則就非常類似傳統高息ETF，但是為了做出區隔，它們多了「換檔操作」的 機制。所謂「換檔操作」，就是除權息期間它們持有高股息股票的比重會高一些，除權息結束到了年底，就換成獲利成長的權重高一些。挑出來的股票其實和929會出現明顯重疊，不同的地方在於934涵蓋的產業會更廣一點。

00936

至於哪一檔最好？

其實都有各自的突出點，如果用情境來假設，遇到科技類股群起直上，929的表現會相較934好一些； 如果大盤樂觀各類股輪漲，934會好一些，因為它更全面； 漲到沒東西漲了，就換936探出頭。

不過如果是以當前的時間點，我認為934的表現會是最好的。因為往年台股第4季到隔年第1季本來就是表現最好的時候，在這個時間點把權重更集中在更具成長屬性的股票，自然就容易拉開績效。

而且這個設計還有個貼心的地方，要是台股第4季到隔年第1季，本來預期上漲的行情不幸翻船、變成下跌了。它隨後幫你調整成高配息的組合，讓你在套牢的過程中，還能感受到一絲絲的溫暖。

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