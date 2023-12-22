00929、00934、00936各有突出點到底誰贏？ 專家：以當前時間點它是最好的！
00929、00934、00936月配大亂鬥，誰勝出？
目前台股有3檔月配息股票ETF，分別是00929、00934、00936，00929發行較早、規模較大，00934發行一個多月，21日規模也正式突破百億。不少股民都好奇這3檔ETF的差別，也被它們各自的編制規則弄得眼花撩亂，其實我們可以把複雜的問題簡單化，我覺得只需要了解「核心差異」，就能明白自己的需求。
00929
929主要聚焦在「高配息的科技股」，它的科技股並不是多頭年漲200%、空頭年跌70%的類型，而是電子產業中相對成熟、獲利穩定的族群。所以波動其實不會像半導體ETF動輒1%、2%起跳，挑出來的股票通常也是傳統高股息ETF會買的類型。
00934
934的選股規則就非常類似傳統高息ETF，但是為了做出區隔，它們多了「換檔操作」的 機制。所謂「換檔操作」，就是除權息期間它們持有高股息股票的比重會高一些，除權息結束到了年底，就換成獲利成長的權重高一些。挑出來的股票其實和929會出現明顯重疊，不同的地方在於934涵蓋的產業會更廣一點。
00936
936與前面2檔血統就明顯不同，面向的族群也不同。最核心的差異是成分股「排除市值前50大的股票」，再從中挑選獲利與配息優異的標的。所以936和另外2檔成分股重疊的比例是最低的，與任何一檔929或934搭配都無違和。
至於哪一檔最好？
其實都有各自的突出點，如果用情境來假設，遇到科技類股群起直上，929的表現會相較934好一些；
如果大盤樂觀各類股輪漲，934會好一些，因為它更全面；
漲到沒東西漲了，就換936探出頭。
不過如果是以當前的時間點，我認為934的表現會是最好的。因為往年台股第4季到隔年第1季本來就是表現最好的時候，在這個時間點把權重更集中在更具成長屬性的股票，自然就容易拉開績效。
而且這個設計還有個貼心的地方，要是台股第4季到隔年第1季，本來預期上漲的行情不幸翻船、變成下跌了。它隨後幫你調整成高配息的組合，讓你在套牢的過程中，還能感受到一絲絲的溫暖。
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