快訊

小笠原：侯友宜緊追賴清德 翻盤需外部因素或突發新事件

規畫自己葬禮！他提3點教大家寫終活筆記 思考如何積極活

否認前助理性侵指控！馮迪索暴怒反擊：「我有明確證據」

00929、00934、00936各有突出點到底誰贏？ 專家：以當前時間點它是最好的！

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

00929、00934、00936月配大亂鬥，誰勝出？

目前台股有3檔月配息股票ETF，分別是00929、00934、00936，00929發行較早、規模較大，00934發行一個多月，21日規模也正式突破百億。不少股民都好奇這3檔ETF的差別，也被它們各自的編制規則弄得眼花撩亂，其實我們可以把複雜的問題簡單化，我覺得只需要了解「核心差異」，就能明白自己的需求。

00929

929主要聚焦在「高配息的科技股」，它的科技股並不是多頭年漲200%、空頭年跌70%的類型，而是電子產業中相對成熟、獲利穩定的族群。所以波動其實不會像半導體ETF動輒1%、2%起跳，挑出來的股票通常也是傳統高股息ETF會買的類型。

00934

934的選股規則就非常類似傳統高息ETF，但是為了做出區隔，它們多了「換檔操作」的 機制。所謂「換檔操作」，就是除權息期間它們持有高股息股票的比重會高一些，除權息結束到了年底，就換成獲利成長的權重高一些。挑出來的股票其實和929會出現明顯重疊，不同的地方在於934涵蓋的產業會更廣一點。

00936

936與前面2檔血統就明顯不同，面向的族群也不同。最核心的差異是成分股「排除市值前50大的股票」，再從中挑選獲利與配息優異的標的。所以936和另外2檔成分股重疊的比例是最低的，與任何一檔929或934搭配都無違和。

至於哪一檔最好？

其實都有各自的突出點，如果用情境來假設，遇到科技類股群起直上，929的表現會相較934好一些；

如果大盤樂觀各類股輪漲，934會好一些，因為它更全面；

漲到沒東西漲了，就換936探出頭。

不過如果是以當前的時間點，我認為934的表現會是最好的。因為往年台股第4季到隔年第1季本來就是表現最好的時候，在這個時間點把權重更集中在更具成長屬性的股票，自然就容易拉開績效。

而且這個設計還有個貼心的地方，要是台股第4季到隔年第1季，本來預期上漲的行情不幸翻船、變成下跌了。它隨後幫你調整成高配息的組合，讓你在套牢的過程中，還能感受到一絲絲的溫暖。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 月配息 成分股 大盤 半導體

相關新聞

中華郵政8兆資金將買進這「兩類股」？ 專家：其實買穩健的ETF就是跟著政府走

中華郵政今年已經加碼205億進入台股，預計明年還要再投入200億，在臺灣股市的總金額從2000億元提升到2200億元。對於以前喜歡的電信股，維持目前的部位，不會再大舉加碼。

00929、00934、00936各有突出點到底誰贏？ 專家：以當前時間點它是最好的！

目前台股有3檔月配息股票ETF，分別是00929、00934、00936，00929發行較早、規模較大，00934發行一個多月，今天規模也正式突破百億。

「溢價」對債券ETF是好或壞？ 專家：賣還好…若是買就稱不上好交易

前些日子有關注美國長天期債券，尤其是美國政府20年券債ETF，也特別鎖定幾檔來觀察，分別是元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、富邦美債20年（00696B）以及中信美國公債20年（00795B）。

00934快速破百億…殖利率高又具成長性！ 專家：每月加薪免看老闆臉色勇敢靠自己

為甚麼月配息ETF會這麼受到歡迎呢？有句話說靠山山倒，靠自己最好，最近不是又有幾個工會在吵加薪問題...

債券ETF規模 突破2兆元…投資人搶搭Fed降息前末班車

債券ETF買氣爆棚加上債券市場價格跌深反彈，兩力推升債券ETF整體規模突破2兆元大關，達2.06兆元，較去年底增加8,5...

外資狂賣00929別買了…00919換股能進場？她三看法：外資做短有賺不出貨要待何時

先前外資大買00929 ，外資多是做短不做長，假設先前買17元多，現在19元，有賺當要賣，加上年底要回報總公司今年的收益，這時候不賣，要留到什麼時候呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。