「溢價」對債券ETF是好或壞？ 專家：賣還好…若是買就稱不上好交易

編按：原文發文時間為12月20日

之前美國一直升息，使得美國政府長債倍受注目。前幾天美國聯準會暗示升息觸頂，未來一年可能會開始降息，此消息出來，整個債券市場受到激勵，又一整個high了！

前些日子有關注美國長天期債券，尤其是美國政府20年券債ETF，也特別鎖定幾檔來觀察，分別是元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、富邦美債20年（00696B）以及中信美國公債20年（00795B）。

當然要買進一檔ETF要觀察許多細節，包括追蹤指數、追蹤誤差、費用、成交量等等，甚至有些人會對配息有深入著墨。

然而，這幾天觀察了這幾檔的一個狀況，發現最多人關注的元大美債（00679B）這一檔，在成交量放大之下，也存在著「溢價」的問題，尤其盤中的溢價幅度比收盤還要來得高呢！可見投資人瘋狂追逐之際，股價脫離淨值有些遠了。

如果你手上已經有股票了，那麼賣在溢價就還好。但如果你是要買進股票的投資人，在買進的當下，就要注意目前的價格是否有因為過熱而造成的溢價問題，畢竟股價最後還是會向淨值靠攏，買到名不符實的價格，那就稱不上是個好交易了。

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