外資狂賣00929別買了…00919換股能進場？她三看法：外資做短有賺不出貨要待何時

二檔熱門高股息ETF合理價

今天不談日本旅遊，談月配高股息ETF00929！

這週雪倫上的YT片：00929高點開始連買三個月結果會如何？

幾位投資朋友有類似的留言：「最近（法人）外資一直賣，所以不宜買，這檔不行了」

雪倫分享幾個看法：

雪倫覺得做任何投資最重要的是「要知道投資目的」，如果投資00929是長期投資、為了月配息，那就不是做短線賺價差，那法人（外資）賣不賣，跟我們也沒關係。

如果認同所買的標的，反而要趁有撿便宜的機會進場，雪倫這二天看到00919換成分股以及換股原因，我個人覺得00919經理人蠻用心的，我認同換股原因、加減碼的個股、新成分股，所以今天進場掛單，不知道有沒有買到。

我的投資方法還是一樣設定好這檔ETF的合理價：

以00929來說，如果標榜7%殖利率，反算合理價18.85元內 以00919來說，如果標榜10%殖利率，反算合理價22元內（最好21.5元內）

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