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外資狂賣00929別買了…00919換股能進場？她三看法：外資做短有賺不出貨要待何時

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

二檔熱門高股息ETF合理價

今天不談日本旅遊，談月配高股息ETF00929！

這週雪倫上的YT片：00929高點開始連買三個月結果會如何？

幾位投資朋友有類似的留言：「最近（法人）外資一直賣，所以不宜買，這檔不行了」

雪倫分享幾個看法：

1.ETF是追蹤指數，如果溢價太高，造巿商就需要做調節，讓巿價貼近淨值，這時候會賣ETF

2.如果是外資的話，有可能是年底作帳行情，所以會賣

3.先前外資大買00929 ，外資多是做短不做長，假設先前買17元多，現在19元，有賺當要賣，加上年底要回報總公司今年的收益，這時候不賣，要留到什麼時候呢？

雪倫覺得做任何投資最重要的是「要知道投資目的」，如果投資00929是長期投資、為了月配息，那就不是做短線賺價差，那法人（外資）賣不賣，跟我們也沒關係。

如果認同所買的標的，反而要趁有撿便宜的機會進場，雪倫這二天看到00919換成分股以及換股原因，我個人覺得00919經理人蠻用心的，我認同換股原因、加減碼的個股、新成分股，所以今天進場掛單，不知道有沒有買到。

我的投資方法還是一樣設定好這檔ETF的合理價：

以00929來說，如果標榜7%殖利率，反算合理價18.85元內

以00919來說，如果標榜10%殖利率，反算合理價22元內（最好21.5元內）

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 月配息 溢價 外資

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