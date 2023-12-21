持有00878不夠…搭配00922「兩者互補」！ 專家：市值型三特點它都有

大家都看好台股第四季和明年2024，投資人該怎麼入手，另外除了高股息ETF外，貼近大盤的市值型ETF怎麼選？

台股重返萬七 現在還是投資的好時機嗎？

國泰永續高股息ETF（00878）的基金經理人游日傑表示，對於明年2024年，是在中性偏多（偏樂觀）的看法，主要原因有其三：

1.總體面

目前主計處最新公布，明年台灣在第一季GDP的成長、年增率可以來到5.7％，整年來看2024年甚至可以到達3.3％左右，相較於2023年來說是一個成長動能回溫的現象。

2.產業面

過去一段時間，全球經歷疫情，那時候產業擔心產能不足所以不斷追訂單，導致台灣有些供應鏈產商庫存過多，所以從2022年底到2023年大多數都在做去庫存化的動作。

到2023年底已經有了一個去化完成的機會，展望2024的話，以半導體過去去庫存到達一個階段，再做一個重新回補時候，產業就大概會有8季左右的上升動能，平均的漲幅會非常可觀；且半導體又是台股的重點產業，所以推升台股的位階也是值得期待。

3.其他利多

在這時間點，台灣明年會有總統大選，在過去幾次選前一個月左右，其實都可以帶來台股不錯的走勢表現，起碼會有許多政策利多，作為底部的支持。 所以現階段看到台股有一些震盪，甚至拉回，反而是投資人應該思考要去介入的一個機會。

怕進場變韭菜 是否有更好的方法參與台股的成長？

其實對大多數的投資人來說，就是化繁為簡，可以找所謂台灣市值型的ETF，當成投資大盤的標的。

舉例來說，投資一檔是市值型ETF就幫投資人挑選了台股的前50大市值的一些領袖企業，那要挑選台灣的市值型ETF有三點要注意：

1.費用要低：要指數化投資，費用對於長期的報酬累積是有很大的影響。 2.要跟大盤貼近：如果單一股個股或產業比重過高，跟大盤的推動效果就會降低。 3.前瞻性（低碳轉型）：產業的規則不斷改變，全球的許多國家都要求企業要做好減碳，所以每個企業低碳轉型的能力，也是市值型ETF可納入考慮來關注的。

國泰台灣領袖50（00922）

00922今年三月掛牌上市，就具備上述的三點；且淨值大約在16元上下，對於小資投資人來說也蠻好入手的。

會挑選近四季的盈餘為正的個股，之後才去做市值的排序，最終權重或再利用MSCI低碳轉型分數，來去做一些調整，讓00922可以更貼近所謂的低碳趨勢，也挑出了台股50大優秀企業。

所以可以知道00922這檔ETF整體的選股邏輯股幹，就是以市值為代表，另外持有台積電大概有30％，持有的半導體產業比重大概45％左右，非常貼近台股的大盤，跟台股的相關性更來到了0.99。

另外不論金融股或傳產股，也都有一定的持股比重，可以說是追蹤台股大盤表現非常良好的，目前的管理費級距大概在0.2％；低的經理費用對於投資上的優勢，在長期展現上是非常重要的。

接下來的未來的30年，低碳轉型是一個非常明確的趨勢，全球的政府會帶頭做，透過政策推動，讓所有的企業必須要去跟進，若不改進那就等著被市場淘汰。

若已經存了00878高股息ETF 還需要布局市值型的00922？

現在許多人開始投資，許多是優先選擇向高股息的商品，因為大家可能會有所謂現金流的需求。

不過在配置高股息的這個領域之外，若是能夠再搭配像是00922這樣市值型的產品，其實這樣是非常有「互補性」的。

主要的原因，高股息比較著重所謂價值型的投資，市值型的商品成長性會比較好。

市值型的商品，在台灣產業布局會以半導體產業為主，成長型長期來說是比較可觀的，透過00878高股息商品+00922兩者合計起來，能補足領息和成長，兩者互補；是一個比較完整的台股投資組合的選擇。