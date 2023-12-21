00687B債券ETF跟「槓桿型」0688L該如何配置？ 專家：注意溢價且不要賭身家

Fed(美國聯準會)於台灣時間 2023/12/14(四)公告 FOMC (美國聯邦公開市場操作委員會)最新會議結果，全部官員一致通過，將美國聯邦基金利率維持在 5.25%～5.50%(2022 年以來共升息 21 碼)，是自 9 月以來連續 3 次停止升息。

在「會後聲明稿」方面，可分為「經濟」、「貨幣政策」2 大部份。在經濟方面，將形容詞由 strong(強勁的)改為 slowed(放緩的)，暗示經濟成長率放緩，這是過去大幅升息自然會有的結果。在貨幣政策方面，仍然強調要將通膨降低至 2%。而除了升息外，每月縮減資產負債表約 950 億美元的計劃維持不變。

在「利率點陣圖」方面，整體共識落於 4.50%～4.75%，相較 9 月份共識的 5.00%～5.25% 下降 2 碼，同時暗示 2024 年將至少降息 3 碼。針對 2024 年終端利率，以中位數來看由上次的5.1% 下修至 4.6%，針對 2025 年終端利率也由 3.9% 下修至 3.6%，整體利率曲線下移，傳達鴿派訊息。

其實從10月預期暫緩升息開始，美國10年期公債殖利率一路向下(債券價格上漲)，國泰20年美債(00687B)就從10/23 時27.76元的低點，漲回到最近32元左右，看線圖就知道，00687B股價已經一去不回頭了。

我是從去年底開始布局債券ETF，儘管當時買得稍貴，但是因為持續領息，目前績效也已經翻正，加上前幾天00687B又加碼了今年第五次配息0.35元，等於多賺到一次股利，又能再吃一頓大餐了。很多人被債券ETF最近的漲勢吸引，加上降息循環指日可待，紛紛進場加碼或開始布局了，從最近成交量大增就可以看得出來。

在12/14 Fed最新利率決策公告當天，00687B成交爆量到9.4萬張，隔天再創13萬張天量，非常火熱，已經是債券市場交易量最大的ETF。而因為產品太熱門不夠賣，國泰已經公告暫停00687B的初級市場申購，也同步和主管機關申請追加募集了，這是基金成立以來第4次追募，目前基金規模破810億元，等到追加募集的額度出來，應該很快會成為千億巨獸。

根據我過去的觀察，00687B溢價都在合理範圍內。同樣是熱賣的元大美債20年(00679B)，就經常出現大幅溢價的情況，投資人一定要小心喔。我一直呼籲大家不要買溢價的ETF，因為溢價就是買貴了，會讓你少賺。或許是元大00679B經常大幅溢價，引起投資人注意，這陣子成交量已經被國泰00687B超車，千萬記住「不要買大幅溢價」的ETF。

看到美債這波漲勢，也有積極型的投資人開始發現另一檔隱藏版的工具，就是00687B的槓桿型姐妹ETF–00688L(國泰美債正2)，它的熱度也不遑多讓，12月18日的時候，00688L創下掛牌來最高，超過11萬張，比一些原型的債券ETF成交量還大。

00688L是「槓桿型」的ETF，所以投資一定要眼明手快、快很準！槓桿ETF跟原型ETF不同，操作上一定要注意，不過我發現在這波美債投資上，也有它特別的優勢，就是「00688L直接承擔的匯率風險會較小」，降息可以賺到債券價差，但是也有可能影響美元的表現，但槓桿ETF運用期貨做保證金交易，所以承擔的匯率風險比原型商品來得小。

不過槓桿ETF波動亦較大，建議以短期操作為主！它是透過持有期貨的方式，把槓桿控制在00687B的2倍，但同時也會創造2倍波動。例如00687B當天漲1%，這檔正2 ETF就會漲2%，但反過來說，如果00687B當天跌1%，它就會跌2%。請注意是「當日」喔，長期的表現一定會偏移(不一定是2倍)，且偏移的方向無法預測(不確定賺、賠)。

如果看好00687B長期趨勢向上，也能承受槓桿的波動，是可以透過00688L短線操作，增加投資效率，但我之前也提醒過大家，正2只能做短期投資，要作好停利跟停損，絕對不要賭身家。不過想投資正2產品的話，得先滿足這些條件去開信用戶，成功開設信用戶後，還要簽署「風險預告書」及「槓桿ETF交易檢核表」，要是有聽沒有懂，就找你的營業員問吧，千萬不要問我！

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如果你看好未來降息對債券有利，是可以做資金配置的方式來減少波動並增加報酬。全部ALL IN槓桿型的00688L波動度會太大，所以可以考慮將70%資金放在原型且有配息的00687B上面，而將30%資金放在槓桿、報酬率較高但沒有配息的00688L上面。當然70%、30%的配置只是我的建議，你也可以依照自己的喜好做調整。

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