債券ETF該先跑賺價差…現在已經是低點？ 專家：就算不漲「這檔」競爭力依舊高
過去1個月，債券ETF可說是「全線噴出」，除了短天期債券因為台幣升值小幅下跌外，其餘多半都出現6~10%以上的漲幅。
這個數字已經是不少債券ETF一整年的漲幅，可說是「漲1個月抵1年」。例如光是近2個月，不少波段漲幅都超過16%。
債券的激情表現，也使得一票本來打算「堅定領息」的投資人動搖了。帳面迅速累積的正收益，「要不要先賣一趟？」便成了當前熱門話題。
先來聊聊這段期間債券為何噴出？
12月1日，FED主席鮑威爾還警告市場「現在猜測何時開始寬鬆還太早」，到了12月13日，卻改口稱「開始討論降息問題」。
這番操作，使得「利率看跌」的預期大幅提升，於是對利率敏感的債券商品率先反應，這是這段期間債券大漲的主因。
至於要不要先賣一趟？
我的觀察，目前還不確定鮑威爾究竟是什麼影響才決定「大轉彎」，猜測可能擔心經濟「硬著陸」；也可能是選舉年在即，遭到來自「神祕力量」的施壓；當然也有可能是看到了某些「不詳的數據」，所以提前上預防針。
不過無論是什麼原因，利率「高點已過」的機率是更加篤定了。在這種環境下，債券價格要回到9月、10月的低點機率非常低。
換句話說，這裡大概率是低點。
不過一定有人想問，所以現在能買還有價差？
不要誤會！「低點」跟「會不會上漲」是2回事。如果你不明白它們的差異，那就看看中港股市，一切盡在不言中。
回到主題，我認為最近一段時間債券市場已經「迅速定價」美國聯準會的最新看法，接下來債券會不會持續上漲，得看FED的官員能不能再釋放更鴿派的訊息。
不過就算不漲，以目前債券殖利率而言，還是具備極高競爭力，尤其是「投資型級公司債」，普遍都還有5%的水平。
例如信用評級落在BBB的00725B，平均殖利率還有5.6%，算是進可攻、退可守的選擇。另外這檔在11月時也加入收益平準金機制，代表未來配息有機會越來越穩。
要是往上到A評級，甚至是美國公債，那可能不到5%，甚至只剩4%多一些。這麼一來高股息ETF可能會更具競爭力。
不少股民現在越來越嚴格，不僅要它們配息不能輸給股票、還要能漲2、30%、最好還能不賠錢。其實債券ETF的最佳定位還是穩定配息+降低投資組合波動性，在這種訴求下，當前時間點挑選「投資型公司債」會是比較合理的選擇。
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