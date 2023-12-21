00679B、00937B交易之前都務必查詢「折溢價」！ 她：僅一天就能立刻賠掉

今天先來講一下台灣投資人很少留意的英國。英國通膨很嚴重，網路上很多YouTuber疫情解封後也有拍攝去英國旅遊消費物價漲翻、租屋價格也很貴的影片。

而英國最新公佈的11月消費者物價指數（CPI）年增3.9%，遠低於市場預期的4.4%，相比2022年10月的11.1%總算讓英國人安心不少。隨著CPI的下降，接著大家就會開始關注何時開始降息？

外界對英國央行將息的預測，彭博社認為在2024年3月、高盛則指2024年2月、德意志銀行也認為在2024年第一季。隨英國降息呼聲開始，引導市場避險意識轉向美國，導致美債殖利率再創5個月新低（美債殖利率降低=美債價格上漲）。

這也是女子為什麼今天從英國切入的原因，由於美債是近期台灣投資人非常關注的焦點。但市場上很多商品都出現溢價，由於近期還是有機會波動，FED官員也多次出來喊話不要過於樂觀，所以還是請大家不要追價。

另外根據投信投顧公會的公開資訊，元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）都已經申請追加募集額度好一陣子，應該近期就會有機會在市場上釋出，大家在交易前務必要先查折溢價。

尤其00937B直到昨天還溢價6%多真的滿誇張，「假設」昨天買到溢價6%的投資人，而群益今天就有額度丟到市場上讓溢價收斂，那你一天就會立刻賠掉近6%的溢價。

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