快訊

白營悶燒 謝立功開砲：柯文哲未達第二 黃珊珊辭立委負責

前專員盜賣股票捲30億「人間蒸發」…理律向國泰世華求償9億 最終結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00929買在高點照樣賺錢的方法曝光！ 她親自實測：投資ETF獲利真的不難

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

財經雪倫於《投資嗨什麼》分享，00929買在18.32元（影片拍攝時間為11月22日）高點價位同樣可以賺錢，是什麼方法呢？

以下為影音內容：

00929掛牌上市5個月就破千億規模，創下國內ETF最短達到千億規模的紀錄。

其實第一時間知道00929這檔產品的時候，就對它很感興趣，也知道這檔ETF一定會很熱門，理由很簡單，有打中投資朋友的需求，是台灣第一檔月配息+高股息ETF。

00929的投資策略是選擇科技優息的產業去投資。

當時看到00929的成分股，當中有幾檔是自己也很認同的，如：新普（6121）、大聯大（3702）；在新普股價80多塊的時候，就有開始投資，直到站上180元左右真的太貴就沒有再繼續玩下去了。

當時眼界短，小賺到價差就跑，就是標準短期投資的心態，若是當時的心臟像現在比較大顆一點，且比較有耐心一點，那可能可以靠新普賺到翻掉。

00929在上市之後，股價一路噴飛，自己是7月底的時候買進第一張00929，之後就是每天掛單（都買進一張），最低價竟然就是第一天的16.35元，後面就是每天越買越高，成本當然也就越墊越高。

最高是買在9月15號的18.32元，但還是繼續從這麼高的山峰下再往下買，一路買到11月1號的17.05元。

要投資時就有計算過，都是個人可以接受的合理價，抓每個月配息0.1元，一年就會有1.2元，年殖利率7％，反算下來股價在17.15元以內都OK，但是隨著股價一路往上，照這樣算法已經買不到00929了，因為目的是希望退休之後每個月有現金流，所以張數要夠多，之後每個月領的現金流才有感。

所以放寬條件，改用每個月配息0.11元來計算，那一年就會是1.32元，如果一樣是抓年殖利率7％計算，不得了算出來的股價是到18.85以內都屬於合理價。

才會有一直買，也出現上述所說的買在18.32元的價格。

00929股價從高點往下修正到低點17.05元，持有這段時間帳上就出現負數，最差的狀況就差不多是負1％左右，但持有幾十張，損益算下來也是一筆數字。

但不會緊張也不會憂鬱更不會睡不著覺，因為知道自己的投資目的，有計算出自己能接受的合理價位，也有查看00929的投信官網（每日都會更新的收益平準金數字），算了一下，每月穩定配息0.11元的話，11月22號官網的收益平準金是0.68元，用0.68除以0.11，算下來大概可以再配6個月。

差不多可以到明年5月，接下來7-8月就是除息旺季，所以不太需要擔心配息不出來的問題。

買ETF不怕套牢 主要原因

就是用「閒錢」投資，之所以是閒錢就是不會影響生活和經濟狀況，所以才可以維持生活和心情上的穩定。

從18.32元的高點往下買，且幾乎是每天買一張，希望可以藉由自身的案例分享，就算是買在高點，也不用太緊張，繼續從高點往下布局，均價還是可以買得很漂亮。

用閒錢去累積部位，等到股價反彈的時候，自然就會有不錯的獲利。

帳上有44張（截至11月22號），成本為17.07元，報酬5％，獲利是3.8萬元；要是股價漲回18.32元以上那獲利就會更漂亮了。

用定期定額搭配不定期不定額，就能夠買出微笑曲線，就可以得到不錯的獲利，若是願意執行且也有紀律執行，就可以看到成果了。

結論

買在高點能也能賺錢的經驗，是否有帶給你信心。

投資ETF要獲利真的不難，只要選對標的，買在高點，只要持續布局的話，就可讓成本買再均價。

投資好標的或虧錢的原因有2個：

1.沒有逢低布局：成本固定在那邊，如果成本買很高，一遇到大跌就可能要花很久時間，才有辦法去攤平回來。

2.買賣時間點問題：賠錢往往不是產品本身的問題，是自身買賣時間點的問題「買在高價賣在低價」，即使再好的產品也很難賺到錢。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 收益平準金 均價 新普 成分股 閒錢

延伸閱讀

當沖只賺840元「沖個寂寞」 他曝血淚心聲：玩到去看身心科

「美債ETF下車」爽賺6萬先跑？ 他曝3原因：溢價嚴重連疫情時都不至於

00933B僅兩個月報酬+15％規模破200億！ 專家：很有可能一次配發3.5個月債息

00919除息後可以買進嗎？ 專家一圖曝「撿便宜」：投資人很會挑時機來布局

相關新聞

00929買在高點照樣賺錢的方法曝光！ 她親自實測：投資ETF獲利真的不難

00929股價從高點往下修正到低點17.05元，持有這段時間帳上就出現負數，最差的狀況就差不多是負1％左右，但持有幾十張，損益算下來也是一筆數字。

想投資日本可以參考「這些ETF」！ 她：現在還是能大力買美債

美債部分則與前一日差不多，殖利率在低檔震盪，以美債20年的TLT來看，雖然收漲+0.54%，不過盤後交易則微幅拉低，也是震盪的表現。

00687B升級「納入收益平準金」…投資人為降息做好準備！ 她：規模暴增

美國聯準會（Fed)上個月會議宣布維持基準利率，為今年第二次暫停升息；美國10月消費者物價指數（CPI)年增率低於預期，表示通膨開始降溫，也暗示Fed即將結束升息...

00919除息後可以買進嗎？ 專家一圖曝「撿便宜」：投資人很會挑時機來布局

投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。

00937B溢價超過6％！ 她提醒「別當韭菜」：還有很多同類型商品

00937B群益ESG投等債20+已經「溢價超過6%」，現在進場直接是買貴6%！

00713好貴…00915同是「高息低波」能取代？ 他分析：有三個共同點

高股息黑馬00915，今年以來報酬高達52%，跟00713一樣，都是訴求高股息+低波動，績效上反而還贏00713，除息和配息都是同一月配，可以取代00713搭配0056+00878成為最新的黃金組合嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。