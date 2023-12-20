00929買在高點照樣賺錢的方法曝光！ 她親自實測：投資ETF獲利真的不難

財經雪倫於《投資嗨什麼》分享，00929買在18.32元（影片拍攝時間為11月22日）高點價位同樣可以賺錢，是什麼方法呢？

以下為影音內容：

00929掛牌上市5個月就破千億規模，創下國內ETF最短達到千億規模的紀錄。

其實第一時間知道00929這檔產品的時候，就對它很感興趣，也知道這檔ETF一定會很熱門，理由很簡單，有打中投資朋友的需求，是台灣第一檔月配息+高股息ETF。

00929的投資策略是選擇科技優息的產業去投資。

當時看到00929的成分股，當中有幾檔是自己也很認同的，如：新普（6121）、大聯大（3702）；在新普股價80多塊的時候，就有開始投資，直到站上180元左右真的太貴就沒有再繼續玩下去了。

當時眼界短，小賺到價差就跑，就是標準短期投資的心態，若是當時的心臟像現在比較大顆一點，且比較有耐心一點，那可能可以靠新普賺到翻掉。

00929在上市之後，股價一路噴飛，自己是7月底的時候買進第一張00929，之後就是每天掛單（都買進一張），最低價竟然就是第一天的16.35元，後面就是每天越買越高，成本當然也就越墊越高。

最高是買在9月15號的18.32元，但還是繼續從這麼高的山峰下再往下買，一路買到11月1號的17.05元。

要投資時就有計算過，都是個人可以接受的合理價，抓每個月配息0.1元，一年就會有1.2元，年殖利率7％，反算下來股價在17.15元以內都OK，但是隨著股價一路往上，照這樣算法已經買不到00929了，因為目的是希望退休之後每個月有現金流，所以張數要夠多，之後每個月領的現金流才有感。

所以放寬條件，改用每個月配息0.11元來計算，那一年就會是1.32元，如果一樣是抓年殖利率7％計算，不得了算出來的股價是到18.85以內都屬於合理價。

才會有一直買，也出現上述所說的買在18.32元的價格。

00929股價從高點往下修正到低點17.05元，持有這段時間帳上就出現負數，最差的狀況就差不多是負1％左右，但持有幾十張，損益算下來也是一筆數字。

但不會緊張也不會憂鬱更不會睡不著覺，因為知道自己的投資目的，有計算出自己能接受的合理價位，也有查看00929的投信官網（每日都會更新的收益平準金數字），算了一下，每月穩定配息0.11元的話，11月22號官網的收益平準金是0.68元，用0.68除以0.11，算下來大概可以再配6個月。

差不多可以到明年5月，接下來7-8月就是除息旺季，所以不太需要擔心配息不出來的問題。

買ETF不怕套牢 主要原因

就是用「閒錢」投資，之所以是閒錢就是不會影響生活和經濟狀況，所以才可以維持生活和心情上的穩定。

從18.32元的高點往下買，且幾乎是每天買一張，希望可以藉由自身的案例分享，就算是買在高點，也不用太緊張，繼續從高點往下布局，均價還是可以買得很漂亮。

用閒錢去累積部位，等到股價反彈的時候，自然就會有不錯的獲利。

帳上有44張（截至11月22號），成本為17.07元，報酬5％，獲利是3.8萬元；要是股價漲回18.32元以上那獲利就會更漂亮了。

用定期定額搭配不定期不定額，就能夠買出微笑曲線，就可以得到不錯的獲利，若是願意執行且也有紀律執行，就可以看到成果了。

結論

買在高點能也能賺錢的經驗，是否有帶給你信心。

投資ETF要獲利真的不難，只要選對標的，買在高點，只要持續布局的話，就可讓成本買再均價。

投資好標的或虧錢的原因有2個：

1.沒有逢低布局：成本固定在那邊，如果成本買很高，一遇到大跌就可能要花很久時間，才有辦法去攤平回來。 2.買賣時間點問題：賠錢往往不是產品本身的問題，是自身買賣時間點的問題「買在高價賣在低價」，即使再好的產品也很難賺到錢。

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