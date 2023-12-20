想投資日本可以參考「這些ETF」！ 她：現在還是能大力買美債

日本

昨天在日本央行（BOJ）於年度最後一次政策會議上維持貨幣政策不變後，日本股市大幅上漲。日經指數上漲 307.21 點，收於 33,244.67 點（+1.1%）。從匯市來看，在日央宣布貨幣政策後（12月19日）暫時確立維持現行超寬鬆貨幣政策不變。

以日圓兌美金的匯率圖來看，則可以明顯看到昨天（19）後，日圓再度走貶最低突破144.5兌1美元。日本央行行長植田和男表示，日本經濟仍處於溫和復甦的軌道，任何程度的貨幣政策轉變都取決於日本工資增長趨勢是否可持續，並且能夠長期實現日本央行錨定的2%通脹目標。

預計在達到通膨目標2%以前，日本央行仍將保持超寬鬆貨幣政策，以支持經濟增長和通貨膨脹。

從BOJ會議的決策來看，女子也認為是合理的，尤其對於刺激日本經濟、出口導向產業都是有幫助的。尤其疫情之後，日本觀光產業受惠於「便宜日圓、高品質基礎建設的旅遊體驗」，赴日旅客已經恢復到COVID-19之前的水準。

如果想要投資日本的朋友，最簡單的方式是透過ETF，目前市場上有：

00645 富邦日本 00661 元大日經225 00657 國泰日經225

（後面二者追蹤相同指數，理論上報酬差異不大）

如果想具有槓桿交易資格的，則有：

00640L 富邦日本正2 00641R 富邦日本反1 00658L 國泰日本正2 00659R 國泰日本反1

甚至也有日圓相關的產品：

00706L 期元大S&P日圓正2 00707R 期元大S&P日圓反1

這二者比較特別，是看「日圓兌美元」的走勢，舉例來說，期元大S&P日圓正2（00706L）白話文是日圓兌美元的價格，如果日圓匯率走強，那就會上漲的意思，反1則是相反。

最後還是提醒大家，槓桿跟反向的產品波動比較大，瞭解特性再來投資。而除了ETF之外，也有少數共同基金可以選擇，這個女子之後再來討論。

美國

美股延續FOMC後的樂觀情緒，道瓊、標普、納斯達克指、費城半導體指數全面收漲。台積電ADR也收漲+0.91%，收103.87。

美債部分則與前一日差不多，殖利率在低檔震盪，以美債20年的TLT來看，雖然收漲+0.54%，不過盤後交易則微幅拉低，也是震盪的表現。

就像昨天跟權證小哥在貼文留言講的一樣，女子也很想跟小哥一樣大力買美債，而且我也是偏好美國公債、投資等級公司債或AAA-A這類型高評級債券的。

至於最近因為除權息很紅的00929、00919除了下廣告很大之外，女子還是認為大家不要被「每月加薪」就無腦買高股息迷惑，因為配息組成可以分為「股息」、「資本利得」、「收益平準金」。

1.股息：納入綜所稅繳稅，加薪也是要繳稅。 2.資本利得：不用繳稅，那選股邏輯就很重要，選的股上行才拿得到。 3.收益平準金：請忽略這個項目，不要被「這檔有收益平準金」當作行銷訴求迷惑了。

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