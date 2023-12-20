00919除息後可以買進嗎？ 專家一圖曝「撿便宜」：投資人很會挑時機來布局

投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，以00919這次發放0.55元股利計算，每年領到的股利為0.55 x 4 x 12= 26.4元，以22元股價計算可以買回26.4 / 22 = 1.2張，持股可以從12張增加為13.2張，等於一年增加了10%。只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。

靠著股利增加的免費張數，也會同時降低持有的平均成本。此外，慎選買進的時間點(價位)，只要買得相對便宜，一樣可以降低持有的成本。除息後就是不錯的撿便宜時機喔，根據目前的除息計算公式：除息參考價 = 股價 – 股息。以00919為例，除息前一天(12/15)收盤價為22.85元，下一個交易日(12/18)除息0.55元，除息當天開盤的參考價格 = 22.85 – 0.55 = 22.3元，可以看出股價少了0.55元(2.4%)，雖然2.4%看起來並不是很多，但是00919是季配息，也就是一年有4次便宜2.4%的買進時機，累積起來也是挺不錯的喔！

一般而言，當大家長期看好某檔股票時，除息前後都會有買盤進駐，可以從放大的成交量看得出來。例如00919在12/15的成交量為25.18萬張，大幅超越平時的2、3萬張，這就是想要領股利的買盤進駐；而在除息日12/18的成交量也高達18.8萬張，當然是除息後撿便宜的買盤了。

從下圖可以看出，不管是除息前，還是除息後的買盤都很踴躍，說明了投資人很會挑時機來布局00919：除息前買進領股利，除息後買進撿便宜。當然除息後一定會相對便宜，所以我習慣在除息後多買一點就是了。

00919剛好於12月下旬進行換股(一年調整兩次，5月跟12月)，5月時挑選的高股息成分股，是00919今年平均股利率高達10%的推手。如今除權息旺季已過，12月的換股會考量「EPS成長率」，畢竟獲利成長的公司，明年更有機率配發高股息，所以要先來卡位。

根據台灣指數公司公告資料，這次新增的八檔分別為：中美晶、中信金、兆豐金、東元、長榮鋼、神基、寶雅、台肥，以金融股的中信金跟兆豐金來說，今年獲利都較去年大成長，預期明年會有不錯的股利率，這也是00919納入的原因。而刪除的8檔則為：佳世達、廣達、陽明、萬海、大聯大、天鈺、南電、鈺齊-KY，之前大家比較有疑慮的航運股，有陽明跟萬海都被剔除，避免成為往後的拖油瓶，另外一些今年以來漲幅很大，例如：佳世達、廣達、大聯大、天鈺，也趁勢逢高獲利了結。

從這裡可以看出ETF「汰弱換強」的機制，不斷刪除前景不佳的公司，然後納入營運成長的公司，目的是持續讓投資組合維持在最佳狀態。所以在換股後切入，也可以享受到新投資組合的成長潛能。

那麼12月換股之後會不會影響00919下次的配息能力？當然是不會啊，因為00919在今年6~8月時領到不少的股利，都存在淨值的「可分配收益」中，這就是往後配息的本錢。在12/18除息後，可分配收益還有1.72元，如果維持0.55元的配息水準，00919還可以發放1.72 / 0.55 = 3.12次，維持到2024年9月都沒問題喔！其實2024年6~8月除權息旺季時，成分股的配息又會幫「可分配收益」儲值，又可以持續配息下去了。

來簡單結論一下，投資ETF的3大重點：

1.除息後ETF的價格會下降，此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。不管是想賺價差還是領高息的投資人，都是值得考慮的時間點。

2.當ETF調整成分股、更換投資組合時，要觀察汰弱換強後能否維持成長動能。

3.從「可分配收益」可以看出ETF的配息能力，如果能見度很高就不用擔心。

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