30歲靠投資00929、00937B躺平！他曬「月領7萬卻不敢躺」的原因曝光

有投資人依靠00929、00937B存股，每月配息高達4萬元，30歲就完成躺平的夢想。不過有網友分享，他近三年的股息分別為88.2萬、76.8萬、78.7萬，等於每月可領6、7萬股息，但他還是「怕怕的」，不敢輕易躺平。

日前有網友分享30歲成為躺平族的經驗，他準備100萬的緊急預備金，每月存股投資，每月投入5萬買00929，而00937B則是申購時就買，等溢價收斂一點，就會繼續加碼，不含主業及副業收入，每月可領4萬元以上的股息。

一名網友在PTT貼文分享該文，他表示，自己三年的股息分別為88.2萬、76.8萬、78.7萬，等於每月可領6、7萬股息，但是他還是不敢躺平，經歷過金融風暴，見識金融市場在動盪時對於資產的殺傷力，加上自己還有家庭，對風險更有所顧忌，要等到50歲以後或是被動失業，才可能考慮靠投資躺平。

其他人留言「不是能不能，而是風險管理問題，生存時間越高，未知風險越多，躺平失敗風險也高」、「沒貸款的話，一個人一個月4萬根本輕輕鬆鬆」、「年紀越大生活花費會越少」、「有家庭的人就別想了，肯定是單身或不生才可能」、「年紀越大，醫療費用可能越高，我是不敢太早躺平」、「只在乎自己是可行的，如果是要父母健康就不好說，有家庭就更別說躺平了」。

還有人留言「花不完再投入，複利都是這樣講的」、「一堆月薪不到4W的在替每月有被動收入4W的人擔心」、「三十歲就能買到那麼多張股票到能月領四萬的股利，也是很不容易」、「你是有家庭才會超過四萬」、「台灣有400多萬人月領最低薪資，我也擔心郭董沒飯吃」。