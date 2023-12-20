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溢價買美債ETF不用怕？網曝賺錢關鍵：現在看價差才對

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美債溢價。 路透
網友討論美債溢價。 路透

19日債券ETF交投熱絡，元大美債20正2、國泰20年美債、元大美債20年、國泰20年美債正2及群益 ESG 投等債20+（00937B）等成交量都排在前十名。PTT網友好奇，「會溢價買美債的是什麼人？」有人坦言，賣出也會溢價，「現在追美債的誰跟你看利息，都是賺價差」。

投信人士表示，近期多數交投熱絡的ETF都偏向高股息及債券類，主要是投資人對利息收入較為青睞，因此除高股息ETF之外，美國暫停升息，甚至朝向啟動降息，更激勵投資人轉向債券ETF布局。

一名網友在PTT發文表示，近幾天20年美債都在盤整，沒有太大波動，但是台灣美債20年ETF一直創下波段高，淨值也是天天溢價1%以上，但美債一年殖利率只有3%、4%，光是溢價就會吃到好幾個月的股息，他不解「會溢價買美債的是什麼人？」

其他人留言「債酸：買個股賠錢比較爽」、「有錢人」、「韭菜」、「人多的比方就是要去啊」、「看好美債未來的人」、「美債ETF那麼多支幹麻追溢價的」、「賣的時候也賣溢價的人」、「現在追美債的誰跟你看利息，都是賺價差」、「買溢價賣也會溢價啊」、「錢多的人，放在那也沒差」、「閒財比你多的人」、「因為認為賣的時候還是溢價，很難懂嗎？」

還有人留言「這溢價還好，石油正二那才可怕」、「債券ETF最大股東是壽險」、「石油是最恐怖的指標，漲跌很難判斷的準」、「賣的時候還是溢價啊，一堆酸仔自以為聰明整天想嗆人」、「資產19億，拿200萬出來小玩一下的人」、「債酸，議價買溢價賣啊」、「會漲就好了管他那麼多」、「看到酸仔就知道行情還沒結束」。

價差 高股息 PTT 韭菜 債券ETF 溢價

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