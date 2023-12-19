00933B僅兩個月報酬+15％規模破200億！ 專家：很有可能一次配發3.5個月債息

亮眼金融債ETF 00933B

這幾年債券ETF越來越夯，孫太認為這跟市場普遍認知「FED不再降息」以及「2024上半年有望啟動降息」這2個因素有關！

有些投資人喜愛「股債平衡」的資產配置方式，因此會發現不少投資人抓準了「末次升息」後進場債券ETF的時機！用舊有的經驗作為參考，以上一輪升息循環2016年至2018年的狀態估算，相較於全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債，「投資級金融債」持有2年，期望報酬率逾41%。

（如下圖）鑑往可知來，前次最後一次升息（2018/12/19）後進場持有「金融債」的表現似乎是相對穩定，12月14日聯準會最新聲明暗示本輪升息可能告終，未來「投資級金融債」的表現，應該也更有潛力。

所以孫太這段時間有特別觀察債券ETF降息後的表現！而00933B(國泰10年以上投資級金融債券ETF)正是以「投資級金融債」為主體的債券ETF，以00933B上市後2個月的成績單+15%真的十分亮眼。

此外，把時間拉長來看，從過往1990年的波灣戰爭→2000年科技泡沫化→2008年的金融海嘯→2020新冠疫情，相較於其他債券的違約率，金融債也是相對安全穩定許多的投資標的！

目前觀測國泰投信官網查詢00933B的資訊可以發現：規模穩定成長，上市時間短短不到2個月，已經突破200億元的規模了！保管費來到最低級距0.06%以及00933B即將在2024年2月27日除息，因此反推應該會在明年1月底的時候進行第1次配息評價，這時間距離10月19上市約有3.5個月的時間。

再加上00933B有收益平準金機制，較不用擔心債息有被稀釋的風險，因此孫太合理「推估」00933B會在第一次配息，很有機會將累積3.5個月的債息一次配發，也很有機會是當時月配型債券ETF裡一次配發出最多的！

說到這…應該有粉絲已經發現孫太想提的重點：越接近配息日進場的投資人，在持有時間越短的狀態下卻有機會更快領到3.5個月的息收！這點對於有想要入手債券ETF的粉絲來說，絕對可加入綜合考量！

當然，孫太也必須提醒，00933B最終是否第一次配息就配發出3.5個月的債息也純粹只是孫太「個人推估」，一切還是以國泰投信最終的公告為準。

補充提醒：目前00933B成立兩個月規模已經突破200億，買氣相當熱絡，國泰投信已在12/15於官網公告→「00933B已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限」，因此暫停受理00933B的初級市場申購，一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易，而國泰投信也已同步向公會遞出追募申請。

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