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「低調強」00713…定期定額戶超越台積電（2330）！ 專家：最大特色在於穩定

聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

編按：原文發文時間為12/1

高股息優等生 - 00713將創報酬表現最佳年度

存高股息ETF的人愈來愈多，0050、0056在內的前五大定期定額ETF，今年以來至10月底定期定額戶數增加，創歷年同期新高，高股息ETF更是成長主力！其中「低調強」的00713更是默默攀升，定期定額戶數超越個股第一的台積電。

00713之所以能從眾多高股息ETF中脫穎而出，績效說明一切，除了是2020、2021年的高股息ETF績效王，2022年面對台股下跌22%，00713僅下跌7.7%；而今年還沒過完，截至11月30日，00713今年以來含息報酬率為41.5%，已改寫歷年最佳表現，同時前三次季配平均年化配息率6.6%，12/18的第四次除息年化配息率更來到6.6%。

00713本次配息資訊如下：

配息：0.84元

最後買進日：12月15日

除息日：112年12月18日

配息日：113年01月12日

以上為元大投信行銷資訊

記得孫太在2022年9月追蹤00713時，當時規模尚未破百億，如今過了一年，00713的規模已經接近500億，代表00713的表現非常符合投資人的期望！00713在孫太眼中一直是一個優等生的狀態，甚至很會賺資本利得，從元大投信官網查詢00713的淨值組成項目，可以發現00713的「資本平準金」（包含已實現與未實現資本利得）超過16元，等於為投資人賺回一檔全新15元掛牌的ETF，足以作為00713將來支付高配息的根本！

穩定+績效好是00713這幾年的表現結果，作為高股息ETF的前輩來說，00713上市6年以來表現一直很穩定，跟漲抗跌表現突出，除了篩選高股息，也會根據個股本益比進行評估，自動買低賣高，2022年在高檔率先減碼配息不佳的金融股，並低接跌深高殖利率電子股；2023年6月中旬再於相對高檔位置獲利了結AI概念股，躲過修正，在長期漲多跌少下，自然整體績效佳。

最後，孫太要提醒粉絲，目前有非常多組合都能組成月月配，有全高股息組、高股息+市值型組、高股息+債券型組，也就是ETF的組合種類越來越多，但若要找一個穩定的標的作為組合的中心，00713會是一個不錯的選項，原因在於其表現的「穩定」。

不看盤、等領息、做自己-是我目前的存股狀態

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 季配息

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這幾年債券ETF越來越夯，孫太認為這跟市場普遍認知「FED不再降息」以及「2024上半年有望啟動降息」這2個因素有關！

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