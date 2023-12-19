為什麼理論上今天美債是要下跌的？ 她：FED暗示降息後…市場有過度樂觀趨勢

今天重要的國際金融指標，是日本央行（BOJ）的會議對利率的決議，目前市場普遍預期日本在今日的會議還是會在-0.1%的負利率，不過市場包括三菱UFJ摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley）、大和證券（Daiwa securities）和野村證券（Nomura Securities）都認為明年一月的BOJ會議，有機會宣告「結束負利率政策」。

換句話說，這幾家機構認為日銀將放棄殖利率曲線控制政策（YCC），不過最終結果還是要等今天會議結束以及對明年度利率的預期，不過無論如何，日本通貨膨脹在2%持平的話，普遍市場認為這是合理的，原因是春季是日本勞資談判的時刻，當消費者物價指數（CPI）在合理的、溫和的正向上，對日本來說可以說是工資、物價、經濟都進入了良性循環。

不過大家關切的「日圓走勢」，台灣金融業者如：國泰世華銀行首席經濟學家林啟超，則看好日圓將走升至130兌1美元。不過從日本財經機構對日圓的匯率政策則持謹慎態度，雖認為日本央行應採取措施防止日圓過度貶值，但也應充分考慮日本經濟的實際情況，其中包含野村證券、瑞穗證券和三菱UFJ摩根士丹利證券等。

日本財經機構主要認為：

1.日銀應放寬貨幣政策，以增加市場流動性，抑制日圓升值； 2.干預外匯市場，以穩定日圓匯率； 3.與其他央行合作，共同穩定日圓匯率。但另一方面，如果日圓過度貶值將對日本經濟造成負面影響，所以是不是有如國泰世華銀行看待的升值到130日圓兌1美元，女子覺得還是有待評估，畢竟如果回到130日圓，等於是回到2023年初（疫情剛解封）的價格，對於疫情後日本經濟正逐漸轉強的力道也會受到一定影響（畢竟日本股價雖然創高，但尚未創下1989年38957.44點的前高）。

講完日本回頭講一下美國，由於Fed暗示明年度降息後，市場有過度樂觀趨勢，所以包含Mester、Bullard、Williams及Harker等多位官員都出來喊話，指出Fed仍需觀察經濟數據，才能決定是否降息（因為降息的政策是因經濟趨緩、為了刺激經濟採取的措施）。

也因此美債收盤+2pb收3.93%，相關的美國20年以上公債ETF（以TLT來看）則下跌0.8%。

昨天台股熱門的幾檔債券ETF，例如群益00937B、國泰00933B這二檔月配息債券ETF（都還沒開始配息喔）分別繳出5%及0.8%溢價的狀況，可見台灣金融市場對「美國債券」交易的熱度提升。

另外同樣有網紅權證小哥及分析師郭哲榮分在對「買什麼類型債券」在網路上筆戰。先前講過很多篇美國債券，女子就不加入戰局了。

只是再次提醒大家，從昨天「長天期美債」的反映，今天美債理論上是應該要下跌的，所以更要小心折溢價風險，可以前往各投信業者官網查詢，快速幫大家列舉幾個成交量不錯、而且折溢價也不高的，以下為昨日收盤數據：

00720B 元大投資級公司債（溢價0.26%） 00751B 元大AAA至A公司債（溢價0.03%） 00725B 國泰投資級公司債（溢價0.02%）

至於群益昨天則全部溢價超過0.4%，其他家業者女子就不整理囉，歡迎大家投稿。

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