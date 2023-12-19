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為何定期定額00878、00687B…大漲大跌都不賣？ 他：接不回來跟等微笑曲線

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

定期定額遇到市場大漲大跌，內心應該如何調適？

知美年初開始，定期定額00878的時候，原本以為第一次買進的價格17.11元已經是高點，沒想到隨後碰上AI股熱潮，最高一次的定期定額買進價格，直接衝高逼近22元。

為什麼碰到大漲卻不賣？

因為知美判斷市場漲跌的功力非常不到位，通常看漲就跌看跌就漲，以為是高點賣出，結果通常漲到更高接不回，以為低點還有更低，結果等到反彈還在看衰。

沒有判斷市場的敏銳觀察力，只好老老實實定期定額慢慢富有，於是每天看著價格越漲越高，每天看著帳面損益開開心心，每三個月領息當作適時停利犒賞自己。

今年年中知美開始定期定額，00687B國泰20年美債，第一次定期定額買進價格33.26元，短短四個月時間下跌接近15%，定期定額價格來到28.29元。

為什麼碰到大跌卻不賣？

因為知美清楚定期定額的優勢，是能夠利用長期平均價格持有，價格越低能夠累積的張數反而越多。

近期債券ETF價格表現亮眼，善用定期定額加上微笑曲線，帳面損益已經由綠翻紅，變成正的4.98%。

有能力的人善用景氣循環賺價差，沒把握的知美只好定期定額，遇到市場大漲價格創新高，每天看著帳面報酬增加笑呵呵，遇到市場大跌價格創新低，善用定期定額降低平均持有價格，等待後續微笑曲線發揮功效。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00687B國泰20年美債 債券ETF 定期定額 季配息

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