美債狂漲！他砸20萬買債券ETF想賺一倍 網挺：不贏也難

隨聯準會（Fed）上周態度轉鴿，使市場對明年降息預期期待升溫，美債殖利率曲線大幅度下移，進一步激勵債券 ETF 價格漲勢，其中又以長天期美債與高評級債券為主。有網友花了20萬買進美債ETF，其他人大讚「底部進場不贏也難」。

觀察上周債券型 ETF 表現，依周漲幅排序，前十名包括：凱基美債25+、凱基金融債20+、元大投資級公司債、中信ESG投資級債、群益投資級電信債、中信投資級公司債、國泰10Y+金融債、新光A-BBB電信債、第一金金融債10+、凱基AAA至A公司債，以長天期美債與高評級債券為主，十檔ETF於上周皆漲逾3.9％。

一名網友在PTT發文表示，他近日花了20萬買進美債ETF，他表示，美債從高點滑落，上個月回漲，若是能漲一倍、賺20萬就很開心了。

其他人則留言「底部進場不贏也難」、「遲早利率2%以下」、「買下去就對了啦，你真的很衝動很有種」、「沒錯！送分題就是買爆」、「要數錢數到手抽筋了」、「直接借好借滿壓進去，趨勢對了就是槓桿開爆」、「想不到送分題還是有人不敢買1」、「想賺多當然買美債正21」、「美債不買，等漲50%再後悔？」、「房子抵押買下去，明年多一棟」、「真的降息以前肉不多，你應該上週就進」、「買進訊號來了」。

不過也有人不看好留言「完了訊號來了」、「一堆人在買，我看美債接下來就震盪區間了」、「好韭」、「跟以前比算低 不過美債漲幅可能快把明年降息的利多反應完，接下來就一直震盪了」、「10元算高點的話別玩股票了，全部賣一賣轉定存吧」、「最近漲好兇，覺得差不多要回檔了」、「感謝抬轎，早就買好了」。