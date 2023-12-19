0056、00929…他急用錢該賣誰？網勸認賠富邦越南（00885）：沒必要留

有網友投資元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、富邦越南、復華台灣科技優息等標的，近期需要8萬元現金，其他人建議他賣出復華台灣及富邦越南，不少人都認為富邦越南解套可能小，沒有留著的必要。

一名網友在論壇Dcard發文表示，近期需要運資金，打算賣出股票換回8萬元現金，他考慮該賣掉富邦越南全數持股及一張0056，或是賣掉五張00929，他好奇，這種時候該賣掉套牢已久的股票，還是要賣掉有賺的持股。他所投資的富邦越南已經套牢許久，他問「賣掉會傻嗎？」

其他人建議「元大台灣50跟元大高股息已突破壓力，還在走高，不建議賣 國泰永續要看週一能過壓走高或拉回，可先觀望。復華台灣爆量下跌有做頭反轉向下的趨勢能先獲利了結，富邦越南還在築底短期內沒啥可期待，也能賣」。

不少人建議套牢股票認賠殺出，留言「越南認賠賣吧」、「越南真的沒有留著的必要」。還有人留言「個人會選擇賣掉富邦越南+其他的來湊，富邦越南這種短期漲不上去，又沒有股息的留著也不知道要幹嘛，高股息留著還能領個股息回回血」、「可以指定庫存損益正的賣掉」、「調節0056幾張就好了」、「紅字才賣啊」。

不過也有網友建議賣出高股息股票，留言「目前指數高點，可以賣一些高股息」、「0056、878都可以先賣了」、「高股息都賣掉」。另有人建議「全部賣掉，all in美債」、「如果只是應急也不想賣股票，看要不要考慮股票借貸的方式，利息也都還可以」。