00919+0056+00878還是00929+00934？ 他「沒什麼好挑剔」：先審視自己的年紀

今年是高息型ETF大行其道的一年，各投信爭先恐後發行，配息頻率從原本的季配息增加為每月配息，收益平準金更是標準配備。今年的高息型ETF搭上AI熱潮，報酬率一反常態贏過大盤非常多，也造就今年高息型ETF成了股民茶餘飯後的熱門話題。

近一個月，不少沒有投資經驗的同事與版友紛紛問版主關於00918、00919、00929、00934、00936的意見，同事與版友們關注這幾檔的理由不外乎「高殖利率、季（每月）配息」。

從早期的0056到近期成長速度驚人的00878，00713改為季配息受益人數與基金規模迅速膨脹，後起之秀00919與00929也以驚人的速度成長，不斷證明今年高息型ETF有多暢銷。很多投資人喜歡這類高殖利率商品，恐怕是誤以為殖利率等同於報酬率，因而爭相投入。

該怎麼評斷這些高息型ETF在資產配置的角色？

如果想依靠ETF累積資產，對於年輕中產階級而言，加快資產穩定成長才是重點，高殖利率只是配菜（殖利率不等於報酬率）。從過往經驗來看，高息型ETF長期報酬率落後市值型，無法有效加速資產成長，市值型、類市值型ETF（例如0050、00646、00662）會是比較好的選擇。當本金成長至一定程度，再慢慢轉往高息型產品，穩定提升現金流。

如果是已退休或即將退休人士，資產成長不再是首要，安全性與現金流才是最重要的，此時大比重投入高息型ETF算是合理正確的決定。

對於年輕小資族而言，過早投入太多資金於高息型產品，只會減緩資產累積的速度。年輕小資族最強大的本錢就是「時間」，任誰都希望儘早達成財務自由的目標，但如果選錯武器，冀望依靠高息型ETF壯大資產，必然要耗費更多時間才能達成任務。

誠然，投資沒有對錯好壞，只有適不適合。追求穩定的現金流也很棒，總好過完全不投資。

「00919+0056+00878」這個月配息組合好嗎？「00929+00934」好嗎？對於創造現金流而言，版主認為這兩個組合沒什麼好挑剔的。但版主建議，還是要審視自己的年紀，如果即將離開職場，這是不錯的組合；如果距離退休還有10年以上，可以適度加一檔市值型，本金持續投入高息型組合，領取的股利轉投入一檔市值型，可以加快資產成長速度。例如，本金持續投入「00919+0056+00878」這個組合，而股利可以投入連結標普五百指數的00646或連結納斯達克指數的00662，這樣不只兼顧高息型與市值型，同時分散部分資金與美股，可以避免重押單一市場的風險。

00646與00662沒有配息，版主有很多同事對這類產品非常排斥，總覺得沒有現金入袋就沒有安全感，會這麼想也是可以理解，但如果能排除心魔，長期投資這類產品，必能體會資產隨著時間成長的威力。待退休後將這類沒配息的市值型產品逐步賣出，轉進高息型產品，也是很有效率的操作策略。

0056好嗎？00878好嗎？00919好嗎？00929好嗎？都很好，問題在於，適合現在的你（妳）嗎？！殖利率不等於報酬率，本金不夠多時就應努力追求資產成長，不要白白浪費『時間複利』。依據個人年齡、本業收入，選對產品、做好整體資產配置，財務自由的目標會更快更順利達成。

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