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00934現在就要買進…且原因還出在「明年才配息？」 專家：當然要早點投資

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。 （本報系資料庫）
台股。 （本報系資料庫）

問上巿不久的月配息高股息ETF，00934可以買嗎？《投資嗨什麼》整理出投資人常問的四大問題，請股魚理財達人股魚來解答。

以下為影音內容：

想買中信成長高成長ETF（00934） 搞懂這四點再進場

產品的投資策略決定了它的成敗，這檔00934很特殊，是雙重策略，就是在不同的時間點，會採用不同的策略，幫助投資人拿到最好的殖利率跟拿到最好的績效表現。

分成淡季跟旺季（用除權息來區分淡旺季）。

淡季的時候選股策略就會往個股本身，股價比較有成長性的，較有潛力的方向去布局。

但到了除權息旺季，就盡可能鎖定殖利率夠高的，而且填息紀錄夠好的標的物，把殖利率的部分穩住。

這樣就會達到既有殖利率也會有成長，但確實有這麼猛嗎？

上圖可以看到這檔00934掛牌之後至今，績效表現很漂亮，且時間也沒有多久，線一路往上走，如果產品的策略是沒有效的，怎麼可能股價從上市之後就一路往上走，且每日交易量都是破萬張，買盤很旺盛。

在市場上不僅交出成績單，也交出成交量的成績單，這代表什麼，市場認同也相信這檔00934除了給出殖利率之外，它是有機會帶來成長表現。

2024年配息，為什麼要現在買？

當然要早點買，這檔產品是採用雙重策略，現在是淡季就會鎖定成長，也就是說現在00934是追求成長性。

第四季是電子半導體的旺季時間，可以發現00934在電子和半導體的比重高達78.97％，這就代表旺季來臨的時候，00934就會是最大受惠者。

所以要掌握旺季的行情，當然要提早布局，投資要看長遠，買一檔產品雖然配息很重要，但是不要忘記00934是雙重策略的產品，在非除權息旺季的時候，它的成長策略可以幫助在除權息淡季的時候拿到比較好的績效表現。

表格裡面到了Q4整個電子半導體的行情可以看到是比較好的，所以現在是Q4也是電子旺季，那00934的主要成分股也是電子半導體，在那這個時間點買有潛力的標的物，有什麼不對了嗎？

沒有收益平準金，怎麼月月配？

沒有關係，事實上市場上有非常多的產品本來就沒有收益平準金，就算沒有收益平準金，股息還是可以配得出來。

只是配息的部分就比較容易會出現忽高忽低的現象，有請問過投信方面表示，該產品在初期市場推出的時候，根據市場的現況盡可能做出平滑化的分配，讓投資人每個月都能夠領到該有的配息。

但是不太需要擔心這件事情，雖然現在沒有，但投信有再重新針對這塊來做一個申請，如果申請順利，那收益平準金的機制還是會還給投資人。

已經自組月月配，為什麼要再多一檔00934？

其實投資是追求簡潔跟高效！

可以用充電器的概念幫投資人解釋，上圖兩種都可以達成相同的效果，那可以選擇會希望那組東西放在桌面上。

絕對是一組搞定就好了，為什麼要這麼麻煩，因為得到的結果是一樣的；結果就是要可以充電，若要的是月月配，如果今天就有一檔產品可以搞定，那還要選擇這麼多檔幹嘛？

月月配息，月月扣匯費，很傷荷包？

這不是大問題，這檔產品的保管銀行是第一銀行，其實就去第一銀行開戶，把配息匯到該銀行，就可以輕鬆省下匯費了。

00934是中信投信發行的，可以到中信投信那裡申請變更配息帳戶，改到第一銀行就好。

用00934每月自動加薪一萬、三萬、五萬怎麼做？

00934近五年的殖利率高達7.42％，從2018年至2022年，就可以算出這個數字。

依據殖利率的基準就可以計算：

每月加薪1萬：約103張；成本161.7萬

每月加薪3萬：約308張；成本485.2萬

每月加薪3萬：約513張；成本808.6萬

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 月配息 匯費 殖利率 收益平準金 半導體 成交量 成分股

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