00713漲破50元還能買？ 他試算合理價格：這樣殖利率還有6％
00713漲破50元大關 最新合理價格計算
Hello大家好，我是知美。
2023年12月01日，元大投信官網公告，00713元大台灣高息低波，今年度第四季季配息金額0.84元。
利用公告當天收盤價格49.65元計算，季配息率1.69%，年化配息率6.76%。
00713最新合理價格計算
5%以下年化配息率，價格區間60.80元以上
5%~6%年化配息率，價格區間50.67~60.80元
6%~7%年化配息率，價格區間43.43~50.66元
7%~8%年化配息率，價格區間38.00~43.42元
8%以上年化配息率，價格區間38.00元以下
本次收益分配除息日期：2023年12月18號
本次收益分配發放日期：2024年01月12號
以上計算採用00713今年度完整配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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