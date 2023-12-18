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00713漲破50元還能買？ 他試算合理價格：這樣殖利率還有6％

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

00713漲破50元大關 最新合理價格計算

Hello大家好，我是知美。

2023年12月01日，元大投信官網公告，00713元大台灣高息低波，今年度第四季季配息金額0.84元。

利用公告當天收盤價格49.65元計算，季配息率1.69%，年化配息率6.76%。

00713最新合理價格計算

5%以下年化配息率，價格區間60.80元以上

5%~6%年化配息率，價格區間50.67~60.80元

6%~7%年化配息率，價格區間43.43~50.66元

7%~8%年化配息率，價格區間38.00~43.42元

8%以上年化配息率，價格區間38.00元以下

本次收益分配除息日期：2023年12月18號

本次收益分配發放日期：2024年01月12號

以上計算採用00713今年度完整配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 季配息 ETF 殖利率

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2023年12月01日，元大投信官網公告，00713元大台灣高息低波，今年度第四季季配息金額0.84元。

00918領息久久比天長地久更重要！ 專家：不只能領股利還賺價差

00918的12月配息公布，預計每單位配息0.67元，單次的配息率超過3％，預計會在12月18日除息，算起來今年三次配息共累積1.62元。

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