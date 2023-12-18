00918領息久久比天長地久更重要！ 專家：不只能領股利還賺價差

金句

1.錯過的標的，就跟錯過的愛人一樣。 2.值得的人，錯過了還是可以努力追回來，好的標的也是。 3.沒有什麼最好的投資時機，只有對的投資標的與策略。

最近高股息ETF實在太夯，不少粉絲看我之前寫過的貼文，私訊問我：老師，你是買哪一檔？

說來害羞，具實驗精神的me，手上的高股息ETF共有四檔不同標的；當年0056是高股息ETF的始祖，我就開始買進，後來的00878我也曾經擁有。

2022年下半年起，高股息ETF如雨後春筍般一檔接棒一檔地登場，銀彈有限的我，只好階段性汰舊換新，一來是因為高股息ETF老兵的股息已經領了好一陣子，含息報酬也算滿意，所以，我就換人做做看，再者則是因為高股息ETF新兵們各有各的選股邏輯，我就手癢，想要親自試單看看，這就是典型射手座的好奇心與實驗精神。

不在乎天長地久，只在乎領息久久

既然是高股息ETF，那麼配息率高是一定要的，除了這個特點，績效表現也很重要。這一點就不得不提到00918了，大華銀這一檔台灣優選股利高填息ETF發行超過1年了，目前即將要配息第3次，前兩次分別配出0.2元與0.75元，第3次將配出0.67元，單次配息超過3%，累計3季的配息已有1.62%。除了配息率漂亮，沒想到報酬率也很亮眼，他已經拿下今年以來的台股ETF的績效第4名。真的很厲害欸。

我去跑了幾檔有名的高股息ETF的表現，不難發現00918今年以來的表現，更勝老牌的0056、00878，果然，年初我的變心策略，改投新ETF的懷抱，似乎對於資產加值的效果更好些。

領息價差兼得

00918的12月配息公布，預計每單位配息0.67元，單次的配息率超過3％，預計會在12月18日除息，算起來今年三次配息共累積1.62元。

以今年均價來算的話00918的年均殖利率，相當符合高股息的期待，有興趣的粉絲們要記得12月15日是最後的買進日， #射手座 寶包們可以幫自己買生日禮物囉，而且這個禮物未來每一季都還會發紅包呢。

不過，這幾天看著它股價直直漲，12/14股價這一天已經來到新高（22.49），大家應該跟我一樣，又愛又怕受傷害，很想追，又怕追高風險吧？

不要說你怕，我也會怕怕~所以我建議現階段大家還是用定期定額的方式來投資高股息ETF比較好，尤其是小資族，或是風險意識高的人，不妨用買零股的方式，例如一次買個500股，用長期投入、分散入市的策略來保護自己。

我以00918為試算標的，分別用每月1號、2號…..一路到30號，每月1萬元預算，分別投入00918，計算從掛牌以來（2022/11/24-2023/12/6），每個月定期定額1萬元的含息總報酬，以每個月1號買入計算，若遇到假期，則在休假前一日扣款，截至11月底，含息報酬率26.25%，是最高的。每月1日的定期定額00918的投資效果，優於其他天進場。

所以囉，不管你看好哪一檔標的，考慮一下，月初進場有可能比較理想。當然，如果你想要領到這一季的配息，就00918這檔來看，12/15就是本季領息的最後買進日囉。

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